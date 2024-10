Le vittorie al Million Day, fortunatamente, non mancano mai. Ogni giorno i giocatori tentano la fortuna nella speranza di riuscire ad agguantare la maxi cifra da un milione di euro e spesso questo avviene: sono infatti ben 308, dal lancio del gioco avvenuto nel 2018, le vittorie milionarie. I giocatori hanno spesso l’appoggio della Dea Bendata che l’ultima volta ha baciato la provincia di Varese, e in particolare il paese di Leggiuno: questo è accaduto solo pochi giorni fa, il 4 di ottobre. Il fortunato giocatore in quell’occasione è riuscito a portare a casa un milione con una cinquina con i numeri 12, 13, 16, 20 e 26 con l’estrazione delle ore 13.00.

La giornata è stata particolarmente fortunata perché non solamente la provincia di Varese è stata baciata dalla Dea Bendata nel giorno di San Francesco. Un altro giocatore, infatti, nello stesso giorno è riuscito a vincere un milione di euro a Grandate, in provincia di Como, con gli stessi numeri giocati, sempre nell’estrazione delle 13.00, la prima della giornata. Dunque, una data particolarmente fortunata e proficua per i giocatori, che sono riusciti a festeggiare due vittorie straordinarie. Da quel giorno ancora nessun’altra vincita è arrivata: chissà che non accada proprio in questa giornata di domenica, 13 ottobre 2024, magari proprio nell’estrazione delle ore 20.30, quella serale. Ora che siamo andati a vedere e conoscere i precedenti fortunati del concorso, che risalgono per l’ultima volta proprio a pochissimi giorni fa, siamo pronti per andare a scoprire quello che accadrà a breve nell’estrazione fortunata delle ore 20.30. Auguriamo allora buona fortuna a tutti i lettori del Sussidiario.net che si sono affidati proprio a questo articolo per andare a conoscere quelle che sono le combinazioni odierne sia per il Million Day che per l’Extra Million Day.

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 20.30

