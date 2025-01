Si allunga sempre di più la distanza che ci separa dall’ultima (nonché prima di questo appena iniziato anno nuovo) estrazione del Million Day nella quale è stato vinto il sempre ambitissimo premio massimo in palio che – vale certamente la pena ricordarlo – vale ogni giorno un milione di euro: la speranza dunque è che questa sera potremo finalmente veder incoronato qualche nuovissimo vincitore che potrà vantasi di essere diventato (quasi!) milionario grazie ad uno dei giochi in assoluto più partecipati tra i tanti offerti dall’Agenzia Dogane e Monopoli – ovviamente il riferimento non può che essere rivolto al Million Day – e che tornerà oggi nel suo ormai consueto doppio appuntamento giornaliero che vi permetterà di sfidare la Dea Bendata in ben due occasioni differenti!

Il primo concorso della giornata del Million Day (del quale vi stiamo parlando tra queste righe in attesa di potervi annunciare anche i numeri vincenti) si terrà alle ore 13 in punto, mentre il secondo è sempre previsto per le ore 20:30, con l’interessante aspetto che – oltre ovviamente a poter partecipare ad entrambi i concorsi senza alcun tipo di problema – le regole e i premi in palio rimarranno del tutto invariati sia nel primo, che nel secondo appuntamento; così come anche il costo di una singola giocata ammonterà in entrambi i casi all’irrisoria cifra di un solo euro.

D’altra parte, vi ricordiamo anche che nel caso in cui vogliate giocare già ora una schedina per entrambi gli appuntamenti odierni del Million Day potrete farlo senza dovervi recare necessariamente due differenti volte in ricevitoria: vi basterà – infatti – chiedere due schedine diverse, compilarle entrambe con i numeri che preferiti (uguali o differenti, non cambia nulla), segnando poi nella prima la casellina che riporta l’orario delle 13:00 e nella seconda quella con scritto 20:30, pagandole ovviamente entrambe fin da subito!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

