Come da tradizione, anche oggi – lunedì 19 agosto 2024 – tornano a farci compagnia nel caldo delle nostre belle città le due estrazioni giornaliere del Million Day e del suo collega ed amico, l’Extra MillionDay: il primo appuntamento (del quale troverete i risultai più avanti in questa stessa pagina tra poche ore) è fissato per le 13 in punto; mentre il secondo – al quale è dedicato un secondo articolo che trovate linkato più in basso – si terrà alle 20:30 chiudendo definitivamente la giornata con (o almeno: lo speriamo!) qualche nuovo milionario!

Per giocare al Million Day non è richiesta nessuna abilità particolare ma a tutti voi sfidanti della Dea Bendata basterà scegliere 5 numeri tra l’uno e il cinquantacinque, indicandoli (ovviamente) nell’apposita schedina: il costo è di solamente 1 euro – oppure 2 nel caso vogliate giocare la stessa cinquina anche nella versione Extra del gioco -, mentre i premi in palio potrebbero arrivare a valere fino ad un massimo di 1 milione di euro! Se avete già la schedina pronta e sono passate le 13 allora non vi tratteniamo ulteriormente e vi lasciamo subito ai numeri vincenti della prima estrazione di oggi del Million Day, augurandovi – al volo, lo promettiamo! – i nostri migliori auguri di buona fortuna ed invitandovi a tornare qui con noi alle 20:30 per scoprire la prossima (ed ultima, per oggi) combinazione fortunata!

