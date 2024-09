Come ogni giorno siamo pronti a scoprire anche in questa giornata del 20 settembre i numeri del Million Day, il concorso che permette di giocare e vincere ogni giorno fino a un milione di euro. Con poche semplici regole, che prevedono la scelta di cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, si può portare a casa una cifra importantissima da un milione di euro. La vittoria straordinaria è avvenuta l’ultima volta solo pochi giorni fa, il 17 settembre, con l’estrazione delle 20:30: una vittoria da un milione che ha portato a 305 le vincite milionarie del lancio del gioco, avvenuto nel 2018. Da quel momento non sono mancate le grandi emozioni che ogni mese hanno regalato a qualche fortunato la possibilità di ottenere dei premi davvero importanti, su tutti quello più ambito da un milione di euro.

Ogni qualvolta che si gioca, infatti, c’è una doppia possibilità di vincita: nel concorso principale in palio c’è un milione di euro mentre per il concorso secondario, che è quello dell’Extra Million Day, in palio ci sono sempre dei premi allo stesso modo importanti per un massimo di 100.000 euro. Ricordiamo che a questo secondo concorso si può giocare aggiungendo un euro al concorso principale, che costa già di per sé molto poco: i giocatori possono infatti partecipare scegliendo i propri numeri del cuore e puntando su questi un euro. In questo articolo del Sussidiario.net andiamo a conoscere i numeri vincenti di oggi nell’estrazione delle 13.00, la prima della giornata, che sarà seguita poi in serata da un secondo appuntamento che ha come orario quello delle 20.30. Due, infatti, le estrazioni quotidiane che vanno così a raddoppiare le chance di vincita di ogni giocatore per ogni giorno.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI

