Un milione di speranze, tanti quanti gli euro che si possono vincere giocando al Million Day, che torna oggi, martedì 21 gennaio 2025, per i tanti appassionati di questo gioco. Il discorso non cambia per Extra MillionDay, che invece mette in palio 100mila euro come premio massimo. Non è facile realizzare queste incredibile vincite, ma comunque non impossibile, del resto proprio di recente è stato smosso il contatore dei fortunati.

Ad esempio, proprio in un appuntamento delle ore 13 è stata centrata la combinazione vincente da un milione di euro: il fortunato ha effettuato la giocata, peraltro plurima, a Firenze e ha centrato la vincita la settimana scorsa, regalando la prima vincita di questo nuovo anno, mentre sono arrivate a quota 319 da quando è stato lanciato questo gioco. Di fatto, finora sono stati distribuiti 894 milioni di euro, per quanto riguarda invece le vincite da mille euro sono state 102.037.

Il riferimento alla giocata plurima ci consente di ricordavi come si gioca al Million Day. Partiamo dalla singola, però, che è quella più semplice, visto che richiede solo la scelta di cinque numeri tra 1 e 55 al costo di un euro. Più giocate singole compongono quella plurima: possono essere fino a 5 se la schedina che mettete in gioco è cartacea, mentre si arriva a massimo dieci per quanto riguarda le giocate online. Infine, c’è la giocata sistemistica, ma in questo caso bisogna scegliere tra il sistema integrale e quello ridotto.

Ancor più rapida è la modalità di gioco per quanto riguarda Extra Million Day, perché in questo caso va semplicemente spuntata l’opzione, non vanno scelti ulteriori numeri, perché con gli stessi si partecipa all’estrazione successiva del gioco.

NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00 DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day:

Extra MillionDay: