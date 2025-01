Stanno per ripetersi tutti e due i classici appuntamenti giornalieri con il Million Day e l’Extra MillionDay che come sempre potrebbero star preparando un’inattesa (o forse anche troppo lungamente attesa) sorpresa economia per qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi lettori che ogni giorno ci seguite fedelmente tra queste righe sempre dedicate ad uno dei giochi più amati e partecipati da noi italiani: tra tutti i vari concorsi – infatti – il Million Day è tra quelli che potenzialmente garantiscono le maggiori probabilità (ma mai certezze: è sempre bene metterlo in chiaro!) di vincita, con una quantità di numeri tra cui scegliere decisamente ridotta rispetto ai vari ‘colleghi’, un costo assolutamente irrisorio e – forse soprattutto – premi a dir poco da urlo!

Million Day, numeri vincenti di oggi 28 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Se proprio non sapeste di cosa stiamo parlando, permetteteci innanzitutto di rendervi evidente che quando si parla di Million Day lo si fa riferendosi ad un concorso che ogni giorno ci riserva due fantastici appuntamenti: il primo – introdotto ormai quasi due anni fa – è sempre fissato per le ore 13:00 e dopo una lunga pausa riflessiva la Dea Bendata tornerà anche a garantircene un secondo alle 20:30 a chiusura della giornata; mentre dal nostro punto di vista ci teniamo a chiarire che ad ognuno di questi due appuntamenti riserviamo altrettanti articoli separati che aggiorneremo tempestivamente con i numeri vincenti non appena verranno estratti!

Numeri vincenti Million Day di oggi 28 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Similmente, sempre nel caso non sappiate come funzioni il Million Day, precisiamo anche che i numeri tra cui scegliere saranno tutti quelli inferiori al 55 compreso, così come il costo fissato per le scommesse è di solamente un euro: di quei cinquantacinque numeri voi dovrete solamente sceglierne cinque – ovviamente tutti diversi l’uno dall’altro – che poi dovranno combaciare con quelli sorteggiati affinché possiate dirvi a tutti gli effetti vincitori e portarvi a casa quell’incredibile premio da un milione di euro!

