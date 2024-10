Attendiamo anche oggi, 3 ottobre 2024, di conoscere i numeri fortunati del Million Day che potrebbero regalare a qualche fortunato la gioia della vittoria più importante della propria vita: quella della maxi somma da un milione di euro. Ogni giorno il concorso offre due chance per chi è audace e decide di sfidare la sorte: la prima estrazione c’è a ora di pranzo, alle 13.00, e si potrà giocare fino a dieci minuti prima, dunque c’è spazio anche per le idee last minute. La seconda estrazione, sulla quale ci concentreremo in questo articolo, è invece in serata, e più precisamente alle ore 20.30. Si tratta di un orario molto amato dai giocatori che solitamente preferiscono puntare proprio su questo secondo appuntamento, scegliendo i propri numeri fortunati nella speranza di portare a casa una bella cifra.

Al Million Day si può giocare ogni giorno, 24 ore al giorno, a eccezione degli intervalli di chiusura del gioco nei quali avvengono le estrazioni, ovvero dalle 12.50 alle 13.05 e poi tra le 20.20 e le 20.35. In quelle fasce orarie, infatti, avvengono le estrazioni nelle quali vengono resi noti i numeri vincenti che potrebbero regalare a qualche fortunato la vittoria massima da un milione di euro. Gli utenti hanno modo di scegliere e selezionare l’orario di giocata che preferiscono ma se ciò non avviene, in automatico se la giocata viene effettuata tra le 20.35 e le 12.50 si partecipa a quella delle 13.00 mentre se viene effettuata tra le 13.05 e le 20.20 si partecipa a quella serale delle 20.30, che è proprio quella alla quale dedichiamo questo articolo, nel quale verranno presto riportati i numeri vincenti. Siamo ora pronti per andare a conoscere proprio questi numeri, che ci daranno sicuramente tante belle notizie: buona fortuna a tutti!

MILLION DAY, ALLA SCOPERTA DEI NUMERI FORTUNATI DELLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –