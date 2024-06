Million Day, numeri vincenti di oggi/ Estrazione 26 giugno 2024: le cinquine fortunate

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI E STATISTICHE DI OGGI

Anche oggi torna il Million Day, come ogni giorno: il concorso infatti non si ferma mai e ci offre quotidianamente dei premi importanti con due chance di vincita giornaliere. Come ricordiamo spesso, le regole sono molto semplici: basta infatti scegliere i cinque numeri che si preferiscono puntando su questi un euro. A volte però, anche nella semplicità si può far fatica a scegliere la combinazione da giocare: ecco che ci viene in aiuto lo stesso concorso, che sul proprio sito ufficiale pubblica i numeri ma anche le statistiche in merito a quelli vincenti. Così facendo possiamo darci aiutare dalle statistiche, puntando magari su quelli che si vedono un po’ meno o sui più frequenti, in base ai propri calcoli e alle proprie preferenze.

Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 25 giugno 2024

Tra i numeri fortunati del concorso dobbiamo fare una distinzione: quelli del Million Day, dunque del gioco principale, e quelli dell’Extra MillionDay, quello secondario. Per quanto riguarda il primo, il 54 si è visto ben 114 volte negli ultimi 365 giorni: è dunque il numero più fortunato in assoluto, seguito dal 17 a quota 105 e il 25 a 104. Chiudono il 7, presente per 94 estrazioni, e il 53 per 93. Per l’Extra Million Day invece, c’è un ex aequo: il 25, il 5 e il 6 si sono visti 99 volte nell’ultimo anno, seguiti dal 41 a 98 presente e il 19 a 97. Le statistiche non sono ovviamente una sentenza: un numero frequente potrà diventare presto ritardatario e viceversa. Quel che è certo, però, è che possono essere un grande aiuto per gli indecisi.

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 3 – 13 – 49 – 52 – 55

EXTRA MILLIONDAY: 9 – 15 – 17 – 28 – 35

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











