Million Day, numeri vincenti di oggi estrazione ore 20:30 27 giugno 2024/ Le cinquine fortunate

Archiviata la giocata delle ore 13:00 (di cui trovate tutti i risultati cliccando su queste parole!), è tempo di addentrarci nel viaggio serale tra i numeri vincenti del Million Day che – come sempre – nascondono un montepremi dalla bellezza di 1 milione di euro! La prima tappa odierna della Dea Bendata non sembra aver incoronato nessun nuovo vincitore, ma ci basterà guardare solamente un pochino più indietro nel tempo fino alla giornata di ieri – ovvero mercoledì 26 giugno 2024 – per incappare nell’ultimo milionario; precisamente il 288esimo dal lancio (nel 2019) del Million Day, ma anche il 15esimo dall’inizio dell’anno.

Volete essere voi – carissimi lettori e giocatori – i prossimi milionari? Se la risposta è positiva allora vi invitiamo subito a correre in una qualsiasi ricevitoria Sisal (il più delle volte si ‘nascondono’ nelle tabaccherie) oppure sul sito ufficiale del gioco per cercare tra le tante disponibili la schedina che riporta sopra il nome del Million Day: compilatela con solamente 5 numeri, pagare il vostro misero euro di scommessa all’addetto e mettetevi comodi fino alle 20:30! A quell’ora (come sempre facciamo) torneremo a portarvi in dono tutti i numeri vincenti di oggi, senza dimenticarci il sempre immancabile ed apprezzatissimo concorso Extra: buona fortuna e incrociamo le dita per tutti voi!

