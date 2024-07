Miranda Rijnsburger e Isabel Preysler: chi sono la moglie e l’ex di Julio Iglesias/ Il primo matrimonio…

Chi è Isabel Preysler: la prima moglie di Julio Iglesias

Julio Iglesias non è solo l’artista latina più famoso al mondo, ma è stato anche uno degli uomini più corteggiati al mondo avendo avuto diversi flirt, due mogli e ben otto figli al punto da aver conquistato circa tremila donna in un decennio come ha raccontato lui stesso. Tuttavia, le donne che ha sposato sono due e la prima si chiama Isabel Preyseler: la donna era una conduttrice televisiva di origini filippine ma residente in Spagna da tempo con la sua famiglia. I due si sposarono nel 1971 formando una famiglia con la nascita di tre figli: Chábeli, classe 1971, seguita nel 1973 da Julio Jr. e, nel 1975, da Enrique Iglesias.

Julio Jr. e Enrique Iglesias hanno poi scelto di seguire la strada del padre diventando a loro volta cantanti. A distanza di nove anni dal fatidico sì, però, il matrimonio tra Julio Inglesias e la prima moglie finì e pare che, dopo il divorzio sia arrivato anche l’annullamento.

Miranda Rijnsburger: chi è la seconda moglie di Julio Iglesias

Dopo la fine del primo matrimonio, a distanza di anni, Julio Iglesias incontra la donna che è poi diventata la sua seconda moglie: era il 1990 quando incontra l’exx modella Miranda Rijnsburger, di 22 anni più giovane con cui ha poi avuto altri cinque figli: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), le gemelle Cristina e Victoria (2001) e Guillermo (2007).

Nata nei Paesi Bassi, cambia la propria vita in seguito all’incontro con Julio Iglesias che ha reso padre altre cinque volte dopo la nascita dei primi tre figli e che ha sposato nel 2010 a Marbella, in Spagna. Nonostante il successo mondiale del marito, la coppia è comunque riuscita a proteggere il proprio privato.











