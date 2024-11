Morgana la Manna scalpita per la finale di Io Canto Generation 2024

C’è un talento messinese tra i finalisti di Io Canto Generation 2024, si chiama Morgana La Manna ed è una delle voci più interessanti di questa edizione. La giovane cantante siciliana si è presa la scena nelle ultime settimane, dimostrando di avere doti canore invidiabili. Non a caso la settimana scorsa ha fatto il pieno di applausi, tra esibizioni impeccabili e interpretazioni che hanno lasciato il segno. Tra le sue performance più apprezzate c’è senza alcun dubbio quella di Angelina Mango, con il brano Ci pensiamo domani.

Grande curiosità quindi di capire quali canzoni sceglierà per questa sera, mercoledì 13 ottobre, dato che con Angelina Mango sembra aver raggiunto il massimo degli apprezzamenti. Per Morgana sono arrivati consensi unanimi: dal presentatore Gerry Scotti ai giudici e al pubblico in sala e gli spettatori a casa. Con la sua passione, la sua voce e tanta personalità, Morgana la Manna è pronta a candidarsi per la vittoria finale…

Chi è Morgana la Manna, finalista di Io Canto Generation 2024: un importante percorso di studi alle spalle

Morgana la Manna ha solo tredici anni, ma sul palco canta come una veterana. Dietro il suo talento c’è tanto studio e tanta abnegazione, con gli insegnanti dell’accademia Live Sound di Taormina che negli ultimi quattro anni hanno fatto un grandissimo lavoro. E’ chiaro quindi che alla finale di Io Canto Generation 2024 arriva una concorrente rodata, con un percorso specifico alle spalle. Vedremo quindi come se la caverà Morgana nella serata più importante dell’anno, ma indipendentemente da come andrà a finire quest’avventura potrà essere un importante trampolino di lancio per la giovane finalista, pronta a conquistare il pubblico anche alla larga delle telecamere di Mediaset. Le auguriamo le migliori fortune!