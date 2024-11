Ad uno come Nikita Perotti non mancano di certo il talento e la personalità per calcare il palco di Ballando con le stelle 2024. Non a caso il brillante maestro di danza, ha valorizzato al meglio la sua allieva Anna Lou Castoldi e insieme stanno facendo un figurone in questa edizione dello show. Eppure l’insegnante ha impiegato un po’ di tempo a carburare, come rivelato dallo stesso in una intervista rilasciata a Libero Mag. Nella suddetta, Nikita Perotti ha confidato la titubanza di lavorare con le telecamere sempre accese. Difficile abituarsi a quella lucina verde che registra, ma lui ha fatto uno sforzo enorme per superare i propri limiti e mettersi a disposizione di Anna Lou.

Genitori di Federica Nargi: chi sono Claudio e Concetta/ "Lasciai casa a 18 anni, sono stata male"

“Non ero abituato a lavorare così tanto con le telecamere”, ha detto il ballerino. “Quando entravo in sala prove avevo paura di dire cose sbagliate, che non andavano. Ero molto preoccupato”, ha confidato il ballerino.

Nikita Perotti, il rapporto con Anna Lou e tutte le emozioni di Ballando con le stelle 2024: “Da casa non pensavo…”

Dopo aver rotto il ghiaccio, tuttavia, le cose hanno preso una piega diversa e lo si è visto anche dall’andamento in classifica della coppia, quasi sempre ai piani alti. Non sono mancate delle cadute nei bassifondi, ma da professionista Nikita Perotti ha fatto di tutto per risollevarsi e motivare a dovere Anna Lou Castoldi, con cui tra l’altro c’è una sintonia pazzesca.

Chi è Alan Friedman? "Sono cronicamente obeso"/ "Spesso chi non mi ama mi prende in giro"

“Non tutte le coreografie possono riuscire benissimo, come è successo sabato scorso; nonostante tutto l’impegno può succedere di non piacere a tutti e questo fa un certo effetto, un po’ se ne risente”, ha detto il maestro. Tra le cose che più lo hanno colpito di questa esperienza c’è senza dubbio il rapporto che si crea con gli allievi e coi vip che partecipano al programma. “Vanno gestite le emozioni e non immaginavo tutto questo da casa”, ha confidato sincero Nikita Perotti.