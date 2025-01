Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciata già questa settimana, o meglio, nel giro di poche ore. Secondo le ultime indiscrezioni circolanti, riportate da Hdblog, la data da segnarsi in rosso sul calendario sarebbe quella del prossimo 16 gennaio 2025, quindi giovedì, fra 48 ore. Parliamo di notizie non ufficiali ma che comunque vanno a sommarsi alla valanga di rumors che si sono susseguiti soprattutto negli ultimi giorni, a cominciare dal reveal del dummy, il modellino della nuova Nintendo Switch 2, che ha mostrato per la prima volta le possibili dimensioni future della nuova consola di Big N.

Nintendo sarebbe quindi ad un passo dal grande annuncio e a rivelarlo sarebbe stato Nathe The Hate, uno dei tanti leaker del web, considerato fonte attendibile. Una soffiata che è stata subito ripreso da numerose testate online del settore, alcune anche molto attendibili, di conseguenza si tratta di una notizia a cui è stato dato grande peso. Come interpretare questa situazione?

NINTENDO SWITCH 2 IL 16 GENNAIO? COSA SAPPIAMO

E’ probabile che Nintendo possa dare il grande annuncio senza alcun teaser, a meno che l’azienda giapponese non ci smentisca proprio in queste ore. Hdblog a riguardo ricorda come l’azienda abbia in passato praticato diverse soluzioni, sia con annunci con anticipazioni di 24 ore, ma anche con annuncio senza alcun preavviso, come ad esempio avvenuto nel 2019, quando fu svelata la versione Lite della Nintendo Switch.

Tutto può essere quindi certo è che i tempi sembrano finalmente maturi per l’arrivo sugli scaffali della console di nuova generazione di Big N dopo anni di notizie. Al di là dell’annuncio è probabile che la messa in commercio avvenga fra circa due mesi, indicativamente nel periodo marzo/aprile, questa la finestra indicati dagli addetti ai lavori. Sarebbero molti coloro che sarebbero entrati in contatto negli ultimi tempi con la Nintendo Switch 2, fra produttori di videogiochi e fornitori di accessori, di conseguenza sembrerebbero ormai maturi i tempi e l’hype sta giustamente salendo alle stelle.

NINTENDO SWITCH 2, COSA RIVELA ANDY ROBINSON

Secondo Andy Robinson, giornalista di VGC, è probabile che realmente Nintendo annunci la Switch 2 giovedì 16 gennaio, ma solamente sotto forma di teaser, ad esempio ufficializzando l’aspetto estetico della console ibrida, ormai ampiamente leakato negli ultimi giorni. Una vera e propria presentazione con tanto di specifiche e dettagli tecnici, oltre che ovviamente il prezzo e la data di messa in commercio, dovrebbe invece arrivare più avanti, magari il mese prossimo o all’inizio di marzo.

Secondo Nathe The Hate è probabile che giovedì venga anche annunciato un gioco, molto probabilmente una demo per mostrare come funziona l’hardware e quindi le migliorie rispetto al modello di Switch al momento in commercio. Nel 2017 avvenne proprio così, con un filmato in cui si presentava brevemente la nuova console, oltre che mostrare un gioco, Zelda Breath of the Wild, dimostrando le potenzialità della console. Vedremo cosa accadrà.