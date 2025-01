La Nintendo Switch 2 è stata protagonista al CES di Las Vegas, la fiera della tecnologia in corso in questi giorni, nonostante l’assenza di uno stand Nintendo. A far parlare di se è l’azienda Genki, un produttore di accessori per Nintendo, che nel corso della fiera nel Nevada ha appunto mostrato il dummy, un modellino, di quella che sarà appunto la nuova console della nota azienda giapponese. Ovviamente non abbiamo la certezza che quella sarà realmente la Nintendo Switch 2, ma non troviamo motivo per cui Genki debba presentare appunto l’accessorio.

Ciò che è stato svelato a Las Vegas è alquanto rilevante visto che mostra per la prima volta le dimensioni della nuova stazione di gioco ibrida di Big N, raffrontate alla generazione attuale e il risultato è quello di una console decisamente più grande, con uno schermo quindi più esteso, con tutto ciò che ne consegue.

NINTENDO SWITCH 2 AL CES 2025: DIMENSIONI MAGGIORI

La console resta assolutamente portatile e comoda, anche perchè la forma e l’ergonomia non sembrano essere cambiata, ma i pollici del display sono maggiori rispetto alla Nintendo Switch 1. A questo punto si attendono solo notizie ufficiali da Nintendo che nel frattempo continua a restare in “silenzio stampa” non proferendo alcun che sulla sua nuova console.

Genki invece parla, e come riferisce Hdblog.it ha fatto sapere di aver già messo mano sulla nuova console di casa Nintendo, precisando anche che il lancio dovrebbe avvenire il prossimo mese di aprile, quindi sotto le festività pasquali. Una notizia che smentisce in parte i rumors circolanti nelle ultime settimane, circa un possibile reveal il 28 marzo, ma le tempistiche sono comunque simili e nel giro di tre mesi circa è probabile che alla fine Nintendo Switch 2 venga svelata.

NINTENDO SWITCH 2 AL CES 2025: ECCO TUTTI I LEAK EMERSI

Come detto sopra, ovviamente non vi è certezza che quanto mostrato al CES 2025 corrisponda effettivamente alla nuova console giapponese, ma sono molti i leak emersi negli ultimi mesi che combaciano con il dummy di Genki, di conseguenza è davvero probabile che alla fine sia proprio quello l’aspetto della Switch 2. La leaker Laura Kate Dale ha poi messo altra carne sul fuoco, precisando che la console giapponese sarà venduta con un caricatore da 60 watt collegabile al dock della stessa console, e ciò potrebbe significare una maggiore potenza ma anche una notizia non proprio piacevole, ovvero, l’impossibilità di utilizzare l’alimentatore della Switch sulla seconda generazione.

L’ultimo indizio arriva da una pagina di Amazon Japan, che ha mostrato dei prodotti di un produttore di accessori per Nintendo e che confermano forma e dimensioni della Switch 2 vista nella città del peccato. Tutto sembra quindi combaciare, e come si suol dire, due indizi fanno una prova ma in questo caso ne abbiamo molti di più: non ci resta che attendere notizie più certe a riguardo.