Torniamo a parlare della Nintendo Switch 2, l’attesa nuova consola di Big N in arrivo a breve. Dopo le foto degli scorsi giorni che hanno svelato il dummy, il modellino, della futura console ibrida giapponese, una valanga di leak sono giunti in queste ore dall’insider OnLeaks, che come sottolinea Hdblog.it rappresenta una fonte alquanto attendibile e che già in passato ha anticipato notizie dal mondo di videogiochi e tecnologia rivelatesi poi veritiere.

Ebbene, OnLeaks, tramite 91mobiles, ha pubblicato le foto di come sarà la nuova Nintendo Switch 2, molto probabilmente sulla base proprio del dummy di cui sopra nonché di informazioni in suo possesso. Si tratta di una console che dovrebbe avere un display con una diagonale da 8,4 pollici, di conseguenza stiamo parlando di 1,4 pollici in più rispetto alla versione con schermo OLED dell’attuale generazione di Switch, che aveva già avuto un upgrade rispetto ai 6,2 pollici della primissima versione.

NINTENDO SWITCH 2, IL RAFFRONTO CON LE PRECEDENTI VERSIONI

Si tratta quindi di un display touch senza dubbio più generoso e anche per questo in generale la Nintendo Switch 2 avrà delle dimensioni maggiori. Nel dettaglio la Switch 2 dovrebbe essere lunga 27,1 centimetri (compresi i due joystick), per un’altezza di 11,6 centimetri e uno spessore di 3,14.

La prima generazione era lunga 23,9 centimetri per un’altezza di 10,2 e uno spessore di 1,4, mentre la generazione intermedia, la OLED; misurava 24,1 centimetri per 10,2 e spessore di 1,4. Sorprende quindi la maggiore lunghezza ma anche il maggiore spessore, di fatto più del doppio rispetto all’ultima versione. In ogni caso, vedendo le foto, la Nintendo Switch 2 resta assolutamente ergonomica e maneggevole e siamo certi che ai videogiocatori, anche ai puristi, piacerà.

NINTENDO SWITCH 2, LE DIMENSIONI DEI JOYCON

Cambiano ovviamente anche le dimensioni dei soli joycon, che saranno lunghi 11,6 centimetri per 4,0 di larghezza e 3,1 di spessore, contro i 10,2 per 3,5 e 2,8 della precedente versione. Hdblog.it sottolinea come sia interessante la nuova parte superiore della console giapponese, dove troviamo il classico tasto on-off, nonché quello per regolare il volume, ma in aggiunta fa bella mostra di se anche l’ingresso audio, il classico jack da 3,5 millimetri che tornerà molto utile per tutti coloro che vogliono giocare in maniera più immersiva, quindi utilizzando le cuffie, e nel contempo senza disturbare gli altri.

Inoltre, si trova anche l’ingresso USB-C, che è il nuovo standard da adottare nell’unione Europea dal primo gennaio di quest’anno. Si tratta quest’ultima di una novità non da poco tenendo conto che la generazione attuale ha l’ingresso per la ricarica in basso, di conseguenza se si vuole tenere la console in piedi si fa fatica a ricaricarla.

NINTENDO SWITCH 2, “VENDERÀ 4,3 MILIONI DI UNITÀ NEGLI USA”

Novità anche per quanto riguarda il dock, il supporto della console, che ricordiamo, può essere usata sia stand alone quanto collegata alla tv, si tratta di un plus in più rispetto alla generazione attualmente in corso. A questo punto resta da capire quando verrà lanciata la nuova console e soprattutto quale sarà il suo prezzo. I rumors parlano di marzo/aprile prossimi, comunque non oltre l’estate 2025, mentre in merito al prezzo tutto tace, ma è probabile che la cifra non si discosti di molto dal modello attuale, arrivando a costare non più di 300 euro.

Staremo a vedere quello che succederà e soprattutto attendiamo info più certe sull’hardware di Nintendo Switch 2 che al momento resta un grande mistero. Secondo Matt Piscatella, analista autorevole di Circana, si prevedono 4,3 milioni di unità vendute nei soli Stati Uniti nel corso del 2025, e da sola andrebbe quindi a caratterizzare un terzo delle vendite totali di console dell’anno da poco iniziato: numeri che se confermati sarebbero decisamente interessanti e come si suol dire in questi casi “se il buongiorno si vede dal mattino…”.