La Nintendo Switch 2 è sempre più vicina e lo si capisce chiaramente dai numerosi rumors che sono aumentati in maniera esponenziale in questi ultimi giorni, fra leak, scoop e anticipazioni. Se tutto andrà come previsto la nuova console di casa Big N verrà messa in commercio nei primi mesi del 2025, molto probabilmente entro marzo dell’anno che verrà. Qualcuno ha esternato i propri dubbi su tale data di commercializzazione, chiedendosi come mai la console non sia stata lanciata durante le festività natalizie in corso, ma evidentemente la compagnia giapponese ha voluto dare un ultimo “sfogo” alle vendite della Switch, chiudendo quindi il suo corso in bellezza.

La console ibrida, sia portatile che fissa, di Nintendo, è una delle più vendute della storia e lo si capisce chiaramente dagli ultimi dati di vendita inerenti il mercato degli Stati Uniti. Dal suo primo lancio oltre oceano, avvenuto a marzo del 2017, ha totalizzato più di 53 milioni di unità vendute, quindi più della PlayStation 2, la vecchia generazione della console di casa Sony.

NINTENDO SWITCH 2, LE PROSPETTIVE DI VENDITA

A svelarlo è stato l’analista Mat Piscatella, segnalando come la Nintendo DS continua ad essere in vetta con 57 milioni di unità commercializzate, seguite appunto dalla Switch e poi dalla PS2. Numeri impressionanti che potrebbero essere ripetuti anche con la seconda generazione di Switch, per lo meno stando a quanto sottolineano gli analisti.

Si prevede infatti la vendita di almeno 15 milioni di unità nel solo primo anno di messa in commercio, che potrebbero diventare ben 80 milioni entro il 2028, confermandosi quindi la leader delle console. Una situazione completamente differente rispetto a Sony e Microsoft, che invece continuano a faticare a conquistare nuovi clienti. La forza di Nintendo con la Switch è stata quella prima di tutto di aver dato vita ad una consola nuova, appunto ibrida, giocabile quindi lontano dalla tv ma anche davanti allo schermo.

NINTENDO SWITCH 2 E LA FORTUNA DEI SUOI TITOLI PIÙ FAMOSI

Secondariamente non sono mai venuti a mancare nel corso della storia di Nintendo i suoi punti fermi, a cominciare da Super Mario, quindi i Pokemon, Donkey Kong e Zelda, giusto per citare i titoli più famosi, giochi che hanno attraversato trasversalmente varie generazioni, sapendosi rinnovare nel tempo ma restando sempre fedeli a se stessi. Sony e Microsoft, di contro, hanno invece battagliato su Ip (i titoli più importanti), che lasciano il tempo che trovano e che spesso volentieri non hanno incontrato il gusto del pubblico.

Ma come sarà la Nintendo Switch 2? Esteticamente sarà molto simile al modello attuale, con la stessa forma quindi oblunga con i bordi arrotondati, ma in più rispetto alla generazione in vendita avrà uno schermo più grande, leggasi un display LCD da 8 pollici, nonché una nuova postazione per l’utilizzo della televisione. Avrà inoltre un hardware più potente, ovviamente, offrendo quindi delle prestazioni più elevate.