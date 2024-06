Nomi candidati Elezioni Europee 2024/ FdI Lega FI Pd M5s AVS SUE Az: capolista al Nord, Centro, Sud e Isole

NOMI CANDIDATI ELEIONI EUROPEE 2024: ECCO LA MAPPA, COME ORIENTARSI

Sono 788 in totale i candidati alle Elezioni Europee 2024, ma solo 76 diventeranno parlamentari europei. Le scelte per la tornata elettorale sono state fatte anche in base alle circoscrizioni, visto che i partiti hanno stilato le liste per Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. La scelta dei capolista non è secondaria, perché i 76 seggi sono distribuiti per circoscrizione, nello specifico 20 al Nord-Ovest, 15 al Nord-Est e al Centro, 18 al Sud e 8 nelle Isole, quindi essere in cima agli elenchi è importante in chiave preferenze per avere più possibilità di essere eletti. Ragionamento diverso hanno fatto la premier Giorgia Meloni e il suo vice Antonio Tajani, visto che sono capolista rispettivamente per Fratelli d’Italia e Forza Italia in tutte (o quasi per il secondo visto che nelle Isole c’è Caterina Chinnici) le circoscrizioni, ma non intendono rinunciare ai loro ruoli, quindi si può parlare di effetto traino. Scelte diverse hanno fatto gli altri leader: Matteo Salvini con la Lega e Giuseppe Conte con M5s hanno deciso di non candidarsi, così pure Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, mentre Carlo Calenda è capolista in tutte le circoscrizioni fatta eccezione per il Nord-Ovest, invece Matteo Renzi per Stati Uniti d’Europa è all’ultimo posto in quattro circoscrizioni, non in Nord-Est.

Se vogliamo stilare un podio dei capolista, allora c’è Meloni che batte tutti perché lo è ovunque (così come Cateno De Luca che però con Libertà non è considerato “big”), mentre Calenda non lo è al Nord-Ovest dove Azione ha scelto l’ex ministra Elena Bonetti. Quattro circoscrizioni su 5 per Tajani e Renzi, mentre sono 2 su 5 per Elly Schlein ed Emma Bonino. Scelte diverse nel Pd, infatti, con Lucia Annunziata capolista al Sud, Stefano Bonaccini al Nord-Est e Cecilia Strada al Nord-Ovest. Per quanto riguarda i simboli, i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Cateno De Luca compaiono sui loro contrassegni, mentre la scritta “Salvini premier” è presente su quello della Lega, Forza Italia ha messo il nome Berlusconi sul simbolo, Bonino compare in piccolo su quello di Stati Uniti d’Europa.

CHI SONO I CAPOLISTA NELLE CIRCOSCRIZIONI PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024

Per quanto riguarda i capolista del M5s alle elezioni Europee 2024, lo è Maria Angela Danzì al Nord-Ovest, Sabrina Pignedoli al Nord-Est, Carolina Morace al Centro, Giuseppe Antoci nelle Isole, Pasquale Tridico al Sud. Passiamo alla Lega con Silvia Sardone capolista al Nord-Ovest, Paolo Borchia al Nord-Est, Roberto Vannacci al Centro e al Sud, Annalisa Tardino nelle Isole. Ora tocca ad Alleanza Verdi Sinistra con Ilaria Salis a Nord-Ovest, Cristina Guarda al Nord-Est, Ignazio Marino al Centro, Leoluca Orlando alle Isole e Mimmo Lucano al Sud.

Per quanto riguarda Stati Uniti d’Europa, capolista alle elezioni Europee 2024 Emma Bonino nel Nord-Ovest, Graham Watson nel Nord-Est, Gian Domenico Caiazza al Centro, Rita Bernardini alle Isole, Enzo Maraio al Sud. Per quanto riguarda le scelte di Pace Terra Dignità, il capolista alle elezioni Europee 2024 è Michele Santoro nella circoscrizione del Nord-Ovest, in Centro, Sud e Isole, mentre Raniero La Valle lo è nel Nord-Est. Infine, SVP in corsa solo nel Nord-Est con Herbert Dorfmann.

GLI ALTRI NOMI NOTI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024

L’analisi dell’elenco completo dei candidati alle elezioni Europee 2024 (che potete trovare sul sito Eligendo del Viminale) ci offre delle interessanti curiosità, anche perché la sfida elettorale non riguarda solo i leader, ma ci sono molti candidati noti, a partire da Vittorio Sgarbi, che però è penultimo nella lista dei candidati di Fratelli d’Italia al Sud per le Elezioni Europee 2024. Ci sono poi parenti noti, dal nipote del ministro della Difesa che si è candidato al Nord-Ovest, Giovanni Crosetto alla pronipote di Giolitti candidata nel Nord-Ovest, Giovanna Giolitti. Tra i candidati alle Elezioni Europee 2024 c’è pure Mario Pellegrini, che è l’ex vicesindaco del Giglio. C’è anche una quota di giornalisti, con Marco Tarquinio e Lucia Annunziata per il Pd, oltre che di generali, come Roberto Vannacci per la Lega e Vincenzo Camporini per Azione.

Ha fatto discutere quella di Ilaria Salis, ai domiciliari in Ungheria, con Alleanza Verdi Sinistra. Tra i volti noti l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino e l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, passando per Alessandro Cecchi Paone, la moglie di Clemente Mastella, l’ex calciatrice Carolina Morace e l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico. C’è anche un attore, Paolo Rossi, in corsa con Michele Santoro, che può contare anche sullo scrittore Nicolai Lilin, mentre capitano Ultimo corre con Libertà di Cateno De Luca.











