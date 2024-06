Candidati circoscrizione Sud Elezioni Europee 2024/ Nomi per 18 seggi: FdI, Pd, Lega, M5s, FI, AVS, SUE, Az

ELEZIONI EUROPEE 2024, CHI SONO CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE SUD E I CAPOLISTA

In vista delle Elezioni Europee 2024 è importante conoscere i nomi di tutti i candidati, ma in questo focus ci soffermiamo sulla circoscrizione Sud, di cui fanno parte le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Si tratta di una delle cinque circoscrizioni italiane, in base alle legge elettorale per la tornata elettorale europea, il cui sistema proporzionale porta all’elezione di 18 seggi.

Per quanto riguarda i capolista nella circoscrizione Sud, partiamo dai leader di partito: ci sono la premier Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e Carlo Calenda, invece la Lega ha puntato sul generale Roberto Vannacci, che è capolista anche nella circoscrizione Centro, mentre il Pd ha optato per la giornalista Lucia Annunziata, il Movimento 5 Stelle per l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico; concludiamo con Enzo Maraio al Sud per quanto riguarda Stati Uniti d’Europa, Mimmo Lucano per Alleanza Verdi Sinistra, Michele Santoro per Pace, Terra, Dignità e Cateno De Luca per Libertà.

FdI: Giorgia Meloni detta Giorgia

Lega: Roberto Vannacci

Forza Italia: Antonio Tajani

Pd: Lucia Annunziata

M5s: Pasquale Tridico

Stati Uniti d’Europa: Vincenzo “Enzo” Maraio

Azione-Siamo Europei di Calenda: Carlo Calenda

Alleanza Verdi-Sinistra: Domenico “Mimmo” Lucano

Pace, Terra, Dignità: Michele Santoro

Alternativa Popolare: Stefano Bandecchi

Libertà: Cateno De Luca

CANDIDATI EUROPEE SUD: NOMI DEI PARTITI GOVERNATIVI

La sorpresa per quanto riguarda i candidati del centrodestra alle Elezioni Europee 2024 è in primis Vittorio Sgarbi, lanciato da Fratelli d’Italia, ma al penultimo posto nella circoscrizione Sud, dove ci prova a ottenere una conferma l’eurodeputato uscente Nicola Benedetto. Tralasciando il partito che guida il governo, Fratelli d’Italia, in merito ai nomi degli altri candidati che compongono la squadra del centrodestra, proseguiamo con la Lega, dove spiccano alle spalle del capolista, il generale Roberto Vannacci, i candidati Simona Loizzo e Valentino Grant. Passando a Forza Italia, in corsa c’è anche Alessandra Mussolini, indicata però al quarto posto dietro, oltre al leader di partito, anche all’europarlamentare uscente Fulvio Martusciello, a capo della delegazione FI al Parlamento Ue dal 2022, e a Isabella Adinolfi.

CIRCOSCRIZIONE SUD EUROPEE 2024: LA SQUADRA DELL’OPPOSIZIONE

Dal centrodestra al “campo largo”, una definizione non formale ma che ci consente di analizzare i nomi dei candidati che non fanno parte della squadra di governo nazionale. Partiamo dal Pd, che ha scelto nomi “forti” della sua compagine dietro la capolista Lucia Annunziata: ci sono infatti il sindaco uscente di Bari Antonio Decaro, l’eurodeputato uscente Pietro Bartolo, la vicepresidente uscente del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonio Nicita, che è il vice capogruppo al Senato per i dem.

Per quanto riguarda Stati Uniti d’Europa, nella circoscrizione Sud c’è un’alleanza con Noi di Centro, il movimento di Clemente Mastella, infatti tra i candidati c’è pure la moglie di quest’ultimo, Alessandrina Lonardo Mastella, oltre all’ex ministra Teresa Bellanova e all’ex premier Matteo Renzi, che a sorpresa è stato indicato all’ultimo posto. Per quanto riguarda M5s, spiccano i nomi dell’ex deputata Valentina Palmisano insieme all’europarlamentare uscente Mario Furore e a Maurizio Sibilio, che è prorettore dell’Università di Salerno.

CANDIDATI EUROPEE AL SUD: COME CERCARLI E DOVE TROVARLI

Ma ci sono tanti altri nomi di candidati della circoscrizione Sud da scoprire, basti pensare a quelli delle liste più piccole, quindi vi indichiamo come risalire alla lista di chi aspira ad un posto da europarlamentare alle Elezioni Europee 2024. Vi ricordiamo anche che è disponibile il servizio Eligendo del Viminale, che ha una pagina con tutti i nomi dei candidati, di cui potete visionare anche il curriculum vitae, ma abbiamo elaborato una serie di approfondimenti con i candidati dei principali partiti in corsa alle Elezioni Europee 2024.

