MILLION DAY, COME GIOCARE: POCHE E SEMPLICI REGOLE

La domenica, croce e delizia, è arrivata. L’abbiamo definita così perché più di qualcuno sarà felice di godersi il giorno di riposo per eccellenza, magari per fare un bel pranzetto in famiglia o per andare allo stadio, o ancora per fare una passeggiata nella natura o una gita fuori porta, o perché no, per partecipare ad una sagra di paese, come accade spesso in autunno. Allo stesso tempo, però, la domenica rappresenta il giorno ultimo del riposo e del divertimento perché dal giorno successivo… Si torna al lavoro! In ogni caso, a noi la domenica piace perché permette, come ogni giorno, di giocare al Million Day e certamente di farlo con un po’ di relax in più, considerando che si tratta di un giorno dedicato appunto al riposo. Qualunque sia allora il programma per la giornata, non dobbiamo dimenticare che anche oggi, come accade ogni altro giorno della settimana, 365 giorni l’anno, possiamo prendere parte all’estrazione del Million Day, il fortunato concorso che ci permette di vincere dei premi importantissimi che arrivano fino alla maxi cifra di un milione di euro. Riuscirà qualche fortunato giocatore a mettere a segno questa straordinaria vittoria nella giornata di oggi? Lo scopriremo solamente tra pochissimo.

Estrazione Million Day del 26 ottobre 2024/ Cinquine dei numeri vincenti di oggi delle 20.30

Prima, però, ricordiamo che se anche non dovesse arrivare la vincita nell’estrazione principale del Million Day, i giocatori hanno modo anche di prendere parte ad un secondo concorso chiamato Extra Million Day, che in palio mette 100.000 euro. A questo secondo gioco si può partecipare semplicemente aggiungendo un euro sulla propria cinquina vincente già avanzata per il concorso principale. I numeri per l’Extra Million Day saranno estratti su quelli non vincenti del gioco principale e dunque si tratta di una seconda possibilità di vincita, una seconda chance per la propria cinquina. Ora che abbiamo ripassato le regole principali del concorso, andiamo a goderci l’estrazione delle ore 13.00, la prima della giornata.

Estrazione Million Day di oggi 26 ottobre 2024/ I numeri vincenti delle 13.00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI ALLE 13

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –