Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 12 luglio 2024 delle ore 13.00

Così come ogni giorno torna anche oggi, venerdì 12 luglio 2024, il Million Day. E’ quindi giorno di estrazione e a partire dalle ore 13:00 scopriremo quali saranno stati i numeri vincenti odierni e se di conseguenza saremo riusciti a portarci a casa qualche euro. Sono diverse settimane che in Italia non vi è un fortunato che riesce a individuare i 5 vincenti del Million Day e di conseguenza a portarsi a casa il milione di euro di montepremi: speriamo che oggi sia la volta buona.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 20.30 di oggi dell'11 luglio 2024

In attesa dell’estrazione delle 13:00, andiamo a rivedere i numeri di ieri, a cominciare da quelli sorteggiati durante il secondo concorso giornaliero, quelli delle ore 20:30, leggasi il 3, il 9, il 19, il 25 e il 35. I numeri Extra Million Day erano invece stati il 6, il 26, il 28, il 44 e il 54. In precedenza, per il concorso Million Day delle ore 13:00, erano usciti il 5, l’8, il 35, il 47 e il 54, mentre gli Extra Million Day erano stati l’11, il 12, il 44, il 49 e infine il 50. A questo punto vi lasciamo alla prima estrazione di oggi, 12 luglio 2024, con i numeri vincenti: buona fortuna.

Million Day, estrazione dell'11 luglio 2024/ I numeri vincenti delle ore 13.00

LE CINQUINE DEL MILLION DAY DI OGGI ALLE ORE 13.00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY:











