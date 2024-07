Omicidio Cerciello Rega: concessi i domiciliari all’americano Hjorth/ Ricorso da parte della Procura

Con una mossa a sorpresa da parte della Corte d’Appello di Roma, nella giornata di ieri – martedì 16 luglio 2024 – sono stati disposti i domiciliari per Gabriele Natale Hjorth, condannato per l’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega assieme all’amico Finnegan Lee Elder: una decisione presa a più di 10 giorni di distanza dalla pronuncia bis della Corte d’Appello che aveva accolto l’istanza dei difensori dei due americani per ridurre le loro pene. Ieri – invece – la Corte ha accolto un appello del legale di Hjorth confermando per il complice dell’omicidio di Cerciello Rega i domiciliari presso l’abitazione della nonna del ragazzo, poco distante dal litorale romano.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, morta bambina di 7 anni: è annegata al bioparco di Caraglio, Cuneo

Secondo i giudici – cita FanPage – lo studente ha già trascorso quasi la metà della sua detenzione in attesa del verdetto definitivo e nei già 5 anni di carcere ha intrapreso “un percorso di recupero [e] si è sviluppato positivamente sia sotto il profilo trattamentale, che sotto quello universitario”; mentre come ulteriore garanzia era stata disposta anche la cavigliera elettronica e il divieto completo di comunicazione con l’esterno. Dall’altra parte, Elder – considerato l’autore materiale dell’omicidio di Cerciello Rega – dovrà trascorrere ancora 10 anni in carcere, con una pena che complessivamente è di 15 anni rispetto ai 24 che gli erano stati inflitti nel primo processo d’Appello (e anche rispetto all’iniziale ergastolo impartito contro entrambi nel primissimo grado di giudizio).

Estrazione Million Day di oggi 17 luglio 2024/ I numeri vinceni delle 20.30

Omicidio Cerciello Rega: Procura si oppone ai domiciliari per Hjorth

E ad una mossa inaspettata – i domiciliari concessi ad Hjorth per l’omicidio di Cerciello Rega – ne è seguita una assolutamente prevedibile, con la Procura generale di Roma che oggi ha fatto sapere di aver presentato l’istanza di opposizione alla nuova sentenza; dando seguito alle lamentele da parte dei familiari del vicebrigadiere che ieri hanno espresso il “profondo senso di sfiducia” nei confronti della magistratura. “Lo sconcerto è tanto – aveva detto ai giornalisti il legale della vedova di Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio – è totalmente sconvolta dalla notizia”, mentre sulla decisione della Corte il legale aveva specificato di non essere al corrente “delle motivazioni”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 luglio 2024 (229/2024)

Tornando un pochino indietro fino al 2019 – anno dell’omicidio di Cerciello Rega -, ricordiamo che il vicebrigadiere era intervenuto se segnalazione di un informatore che aveva fatto da intermediario tra Hjorth, Elder e un pusher, ma i due americano erano scappati – rubando lo zaino dello spacciatore – non appena avevano intravisto le luci blu delle sirene. I due poi avevano provato ad estorcere denaro e droga al pusher in cambio dello zaino, ma all’appuntamento di erano presentati il vicebrigadiere e un collega: ne è nata una colluttazione in cui Elder ha inflitto 11 coltellate alla povera vittima, dandosi immediatamente alla fuga con il suo amico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA