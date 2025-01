Oroscopo Branko, previsioni oggi 9 gennaio 2025: cosa accadrà

Intervenuto sulle frequenze di Radio RDS, l’esperto di astri ha fornito nuovi aggiornamenti astrali riguardo ai segni dello zodiaco riguardo alla giornata di oggi 9 gennaio 2025. Cosa potrebbe accadere nel dettaglio lo si apprende dall’Oroscopo Branko, si apprende che Bilancia vivrà una giornata dinamica, con le stelle che potrebbero sorridere riguardo ai nuovi progetti, mentre Scorpione vivrà un po’ sull’altalena:

BILANCIA: sarà una giornata dinamica con le stelle che favoriranno i vostri progetti, un incontro in amore potrebbe dare una sterzata alla vostra sfera sentimentale, cogliete l’occasione.

SCORPIONE: sarà una giornata sull’altalena secondo l’Oroscopo Branko, in amore potrebbe nascere una discussione sentimentale, se affrontata nella maniera corretta si rivelerà costruttiva sicuramente.

SAGITTARIO: tentate di osare ed evitate di prendervi rischi troppo alti, potrete consolidare dei legami già esistenti anche sul piano dei sentimenti, la giornata si prospetta dinamica e le stelle vi spingono a fare nuove esperienze in queste ore.

Oroscopo Branko 9 gennaio 2025: Capricorno mantenga i nervi saldi

Sempre durante il suo intervento radiofonico su RDS, l’esperto di astri è intervenuto per aggiornare i suoi seguaci con altre novità dal punto di vista astrale, vediamo nel dettaglio cosa potrà accadere a Capricorno, Acquario e Pesci, alle prese con questioni di ogni genere, tra sentimenti e lavoro:

CAPRICORNO: la giornata sarà dedicata alla cura di voi stessi, cercate di mantenere i nervi saldi e state alla larga dalla fretta.

ACQUARIO: l’oroscopo Branko vi suggerisce di sfruttare l’energia astrale e fare il punto riguardo alle vostre priorità, in amore potrebbe nascere un’occasione per capire bene il vostro partner in una maniera diversa dal solito.

PESCI: una buona intuizione potrebbe spalancarvi delle importanti porte per il futuro, cercate di seguire il vostro istinto, in amore la giornata si preannuncia tranquilla ma avete la possibilità di trascorrere dei momenti di grande piacere in compagnia del vostro fidanzato o della fidanzata, godetevi il momento.