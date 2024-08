Oroscopo di Branko, cosa dicono le stelle oggi domenica 18 agosto 2024 per i primi sei segni

Un’altra settimana d’agosto è giunta al termine, ed è il momento di scoprire quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi, domenica 18 agosto 2024. Cosa prevedono le stelle per i primi sei segni dello zodiaco?

ARIETE: La settimana per voi si conclude al meglio, soprattutto dal punto di vista dell’amore. Oggi potreste incontrare qualcuno di interessante o, addirittura, innamorarvi. Nelle coppie già formate, oggi torna l’armonia che aspettavate da tanto.

TORO: Da qualche giorno state facendo i conti con persone che cercano in qualche modo di ostacolarvi. Dovete cercare di non cedere alle provocazioni, mantenendo invece pazienza e maturità. Solo in questo modo non farete il loro gioco.

GEMELLI: È una domenica di passione, secondo l’Oroscopo di Branko. Potreste fare incontri passionali o conoscere l’amore, soprattutto se sarete disposti ad aprire il vostro cuore. Chi è in partenza, potrebbe fare conoscenze importanti durante il suo viaggio.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko: tensioni in arrivo per la Vergine

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi 18 agosto 2024 continuano con i segni del Cancro, Leone e della Vergine.

CANCRO: Secondo l’Oroscopo del giorno di Branko, ritroverete oggi un po’ di serenità interiore grazie ad una luna ostile. Una situazione di cui potete approfittare per risanare dei rapporti complicati o contrasti avuti con chi amate.

LEONE: Nel caso di questo segno, invece, la Luna opposta potrebbe causare qualche problema. I vostri piani per oggi saranno messi a dura prova da alcuni imprevisti che cercheranno di farvi innervosire. Starà a voi mantenere la calma e far sì che tutto si risolva per il meglio.

VERGINE: Secondo l’Oroscopo di Branko di oggi, sono in arrivo tensioni con il partner oltre che con i figli. Dovrete mantenere tutta la calma possibile per non perdere le staffe e alimentare lo scontro inutilmente. Mostrate, dunque, la maturità che serve.