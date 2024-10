Oroscopo Branko, previsioni 10 ottobre: Bilancia cerca tranquillità

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Branko, l’esperto di astri ha fornito le indicazioni astrali per quanto riguarda la giornata di giovedì 10 ottobre 2024 e nel consueto intervento sulle frequenze di Radio Rds, partiremo dalle novità relative alla Bilancia, passando per i cambiamenti di Scorpione e Sagittario:

BILANCIA: avete bisogno di fare comunicazione in modo intelligente, cercate di mantenere la calma e dialogare, le relazioni non potranno che trarre beneficio, tenete gli occhi aperti.

SCORPIONE: le prossime ore vi regaleranno diversi cambiamenti, non spaventatevi davanti alle nuove sfide, cercate di essere aperti e accoglierete delle nuove e importanti sfide.

SAGITTARIO: cercate di rivedere alcune scelte importanti, in modo particolare per quanto riguarda le questioni professionali, le stelle vi portano a essere più riflessivi, un confronto con una persona fidata potrebbe darvi una mano.

Proseguono le indicazioni astrali, secondo l’Oroscopo Branko nei prossimi giorni potrebbero spuntare delle situazioni vantaggiose per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo invece per l’Acquario e i Pesci, in generale non bisogna dimenticare gli affetti, un po’ di relax invece non fa mai male.

CAPRICORNO: avete vicino delle novità positive pronte a garantirvi una serie di novità, siete finalmente pronti a sorridere, ricordatevi di non lasciare in secondo piano la famiglia, per voi è fondamentale.

ACQUARIO: cercate di non avere paura del momento, l’innovazione è il vostro forte in questa fase di vita, continuate a lavorare bene e i risultati si vedranno, qualche sorpresa sembra alle porte e può darvi un grande slancio.

PESCI: secondo l’oroscopo Branko la vostra sensibilità potrebbe darvi delle buone sensazioni già nei prossimi giorni, tentate di proteggervi da influenze negative, cercate di godervi del tempo e un po’ di sano relax, non fa mai male