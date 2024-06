Oroscopo Branko, settimana dal 14 al 20 giugno 2024/ serve prudenza a Leone, amore teso per Capricorno e…

Continua a rinnovarsi a grande richiesta l’Oroscopo della settimana a cura di Branko, circa il periodo dal 14 al 20 luglio 2024, con le previsioni generali segno per segno e tra i top e flop dello zodiaco.

Ariete: i nati del segno amano la sfida e non si lasciano abbattere dalle avversità di Luna e Marte dissonanti

LEONE: riflettori e fari sono puntati sugli affari, la vostra roccaforte nell’oroscopo della settimana a cura di Branko, e un Sagittario di tanto in tanto potrebbe rivelarsi la vostra priorità in amore

Oroscopo a cura di Branko per la settimana dal 14 al 20 luglio: le previsioni tra top e flop…

SAGITTARIO: é a quanto pare previsto un periodo di nuvolosità, anche se temporaneo per i nati sotto il segno, come si apprende tra le novità dell’oroscopo della settimana a cura di Branko

TORO: gli investimenti avanzano incontrastati per tutti gli interessati diretti del segno

VERGINE: Marte é stupendo e voi programmate ogni piano di azione per un ampio raggio di successo assicurato

GEMELLI: la Luna e la sua influenza altalenante ripagano i nati sotto il segno con interessi dovuti, secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana ripreso da Branko

BILANCIA: é previsto un periodo particolarmente faticoso per voi come per il resto lo é per consuetudine la metà del mese di giugno 2024. E a segnalarlo é l’esperto degli astri nel prosieguo delle previsioni che seguono l’oroscopo di oggi

Per la seconda metà dello zodiaco, l’oroscopo di Branko prosegue con…

ACQUARIO: la congiuntura delle posizioni degli astri nel cCncro sono a voi favorevoli in ogni aspetto

CANCRO: inizia il periodo stagionale che vi celebra come i nati dello Zodiaco, siete nel vortice del copione da protagonista

SCORPIONE: Marte vi penalizza rendendovi più ostile il periodo che potrebbe rivelarsi in generale ricco di chance

PESCI: Importante é assicurarvi del riposo in un angolo di serenità, così come indica l’oroscopo della settimana curato meticolosamente da Branko, esperto degli astri on air su RDS.

