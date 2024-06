Oroscopo della settimana di Paolo Fox, dal 3 al 9 giugno 2024 / Amore per Gemelli, Cancro inarrestabile..

Si rinnova il tanto atteso appuntamento con l’Oroscopo della settimana a cura dell’esperto a I fatti vostri, Paolo Fox, con le previsioni segno per segno.

Oroscopo della settimana a cura di Paolo Fox: le previsioni per i 12 segni dello zodiaco

Ariete: Ci sono stelle favorevoli nel vostro cielo. Potreste avere degli eventi già fissati in vista dell’estate. Si profila per voi il quadro di un segno vincente in previsione di novità importanti.

Toro: importante é allontanarsi da persone che possano disturbarvi nella vita. É in corso una trasformazione radicale per i nati sotto il segno.

Gemelli: a chi non è più in coppia secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox può trovare un nuovo partner.

Cancro: per le previsioni dell’esperto a I fatti vostri i nati cancerini possono essere attenti alle circostanze. Eppure siete inarrestabili con la Luna che vi sorride in aspetto positivo.

Leone: il mese di maggio vi ha riservato pesantezza generale, e il fermo per voi é arrivato con disturbi di carattere fisico.

Per la seconda metà dello zodiaco, Paolo Fox prevede che…

Vergine: il mese di giugno 2024 comincia per voi, nati sotto il segno meticolosi e scrupolosi, una dura prova alle prese con l’autocontrollo.

Bilancia: i progetti per i nati sotto il segno potrebbero assicurare successi garantiti.

Scorpione: Per effetto degli influssi dei pianeti il mese di maggio non è stato un buon mese, ma non demordete che il peggio sembra essere passato.

Sagittario: i nati sotto il segno devono provare a farsi scivolare addosso le negatività esterne se voglio ripartire per un più positivo futuro

Capricorno: Giugno chiede ai nati sotto il segno di prestare attenzione in generale a non imbattervi in situazioni scomode

Acquario: C’è bisogno di tranquillità, potreste accusare stanchezza generale

Pesci: Non rievocate il passato, cercate di scaricare provocazioni a livello familiare e amicale.











