Oroscopo, quali sono i segni più fortunati in amore: la classifica della settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

Torna l’appuntamento del fine settimana con l’oroscopo che, oggi, svela i segni più fortunati in amore per la settimana che va dal 21 al 27 ottobre 2024. I sentimenti sono la sfera che, da sempre, interessa la maggior parte degli appassionati di segni zodiacali, ma cosa prevedono le stelle per la nuova settimana? Quali segni vivranno dei giorni meravigliosi con il partner e chi, invece, alla ricerca dell’anima gemella, riuscirà a trovare la persona giusta? Andiamo a scoprire la classifica.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati in amore dal 21 al 27 ottobre 2024: le ultime 6 posizioni

Secondo la classifica stilata da Blastingnews.com, la settimana dal 21 al 27 ottobre 2024, non sarà particolarmente fortunata in amore per i nati sotto il segno del Capricorno che si piazzano al 12esimo posto. Saranno giorni particolari sia per chi ha una relazione che rischia di rompersi definitivamente che per i single che non si sentono pronti per tuffarsi in una relazione. 11esimo posto per la Bilancia che non riuscirà ad essere sincero con il partner neanche di fronte all’evidenza il che vi porterà a riflettere sulla situazione che state vivendo. Decimo posto, invece, per i nati sotto il segno del Toro che sogneranno un amore da favola e tenderanno a cercarla sia in quella che, eventualmente stanno vivendo provando a rinnovare il rapporto che in una nuova relazione.

Nono posto per la Vergine che affronterà una situazione particolare chiudendo definitivamente un rapporto che vi ha portato solo delusioni. Nonostante tutto, avrete la forza per affrontare tutto nel migliore dei modi e ripartire. Ottava posizione, invece, per l’Acquario che troverete più sincerità nei rapporti familiari più che nel partner e sentirete l’esigenza di farvi ascoltare. Al settimo posto, invece, si piazzano i nati sotto il segno dello Scorpione, segno tra i più passionali dello zodiaco e che troverà finalmente una persona che vi apprezzerà per quello che siete.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati in amore dal 21 al 27 ottobre 2024: chi si piazza al primo posto

Chi sono, invece, i segni più fortunati in amore nella settimana dal 21 al 27 ottobre 2024 secondo l’oroscopo? In sesta posizione troviamo i Gemelli che vivranno un nuovo capitolo della loro vita sentimentale ritrovando complicità e lealtà con il partner. Al quinto posto si piazza il Cancro che, pur avendo qualche problema in famiglia, troverà un complice nel partner con cui vivrà anche momenti romantici. Ai piedi del podio, invece, in quarta posizione, troviamo l’Ariete che vivrà una settimana super passionale. I single, invece, saranno talmente magnetici da poter fare incontri interessanti.

Medaglia di bronzo per i nati sotto il segno dei Pesci. I single potranno essere i protagonisti di incontri che potranno regalare belle emozioni. Nuovi incontri anche per chi sta già vivendo una relazione e che potrebbe trasformarsi in un rapporto amichevole. Al secondo posto, invece, si piazza il Leone che vivrà una settimana di fuoco per i sentimenti. Il segno più fortunato in amore, invece, sarà il sagittario che vivrà momenti di spensieratezza e leggerezza con il partner. I single, invece, avranno l’occasione di fare nuove ed intriganti conoscenze.