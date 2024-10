Nuovo transito di Venere in Sagittario e i segni di fuoco sono favoriti, tra cui Ariete e Leone, anche se quest’ultimo domani ha una Luna un po’ difficile. Marte regala una grande energia al Cancro e la Vergine mette in discussione molti rapporti. Di seguito, le indicazioni per i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 ottobre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: questo è un oroscopo che offre grandi possibilità e da un paio di giorni Venere ha iniziato un transito molto favorevole per i sentimenti. Non sei un segno che non ha bisogno di incoraggiamenti, perché quando è innamorato non si fa pregare, tuttavia il periodo in arrivo garantisce una marcia in più.

TORO: Luna nel segno che favorisce l’amore. L’unico neo è rappresentato da Mercurio in opposizione che può significare verifiche di conti, contratti e altre criticità da revisionare.

GEMELLI: condizione favorevole grazie a una bella Luna. Con Giove nel segno hai la possibilità di cadere sempre in piedi e anche se qualcosa non è andato per il verso giusto, avrai in ogni caso la possibilità di andare avanti bene. I sentimenti sono più importanti in questo weekend anche se Venere opposta richiede maggiore concretezza.

CANCRO: hai affrontato un’estate impegnativa e fatto un grande lavoro. Adesso puoi ricominciare alla grande. Con Marte presente nel tuo spazio zodiacale sei fornito della giusta grinta per portare avanti un progetto.

LEONE: non è una giornata semplice. Stai attento agli invadenti e alle situazioni non troppo trasparenti. Tuttavia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 ottobre 2024 ti garantisce che è una condizione passeggera dovuta a una Luna un po’ dispettosa, ma guardando le stelle in generale, anche del mese prossimo, sei tra i segni più favoriti.

VERGINE: Venere e Giove in aspetto critico possono indicare revisioni di relazioni di diverso tipo, lavorativo e amoroso. Naturalmente chi si ama non si lascia! Tuttavia potrebbero esserci discussioni per questioni legate ai figli o al denaro.