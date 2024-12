È un momento di bilanci per l’Ariete che questo Capodanno non è molto di compagnia. Il Cancro sta con la famiglia e il Leone ha il dentino un po’ avvelenato. Per tutti questi però l’anno è davvero promettente. Vediamo come si risvegliano nel nuovo anno i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 gennaio 2025: il nuovo anno dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: le giornate tra il 31 e l’1 non sono giorni particolarmente attivi e anche chi è solo non si porrà molti problemi, perché sta tirando le somme di quello che ha vissuto finora.

TORO: domani la Luna entrerà in Acquario e quindi in posizione scomoda, tuttavia arrivi da un San Silvestro che ha visto Sole e Luna favorirti molto. Tra qualche giorno anche Venere non sarà più opposta e qualche nativo del segno potrebbe spingersi a prendere decisioni in amore. L’unica difficoltà potrebbe esserci se hai vicino a te una persona indecisa.

GEMELLI: sei pronto per affrontare un 2025 molto forte. La prima metà del mese comporterà scelte e risalite. Sei pronto per l’amore?

CANCRO: in questi giorni è la famiglia il fulcro della situazione. Chi ne ha già una si rintanerà nel proprio nido, mentre chi desidera formarne una nuova avrà ottime stelle quest’anno!

LEONE: è possibile che molti nativi del segno pensino di aver dato tutto quello che potevano ma che non sono stati aiutati dalla fortuna. Questo può essere anche accaduto, ma il futuro promette bene e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 gennaio 2025 ti invita all’ottimismo.

VERGINE: hai trascorso un San Silvestro positivo, dopo tanta fatica, e molto presto Mercurio, che ti ha messo sotto pressione nel mese di dicembre, tornerà amico. Per cui da questo momento si può recuperare.