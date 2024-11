Questa Luna in Toro porta un po’ di maretta nel cielo dell’Acquario e anche il Sagittario ha a che fare con personaggi poco affidabili. Grande ripresa fisica per Bilancia e Capricorno. Scopriamo i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è partita una stagione importante per il tuo benessere e liberarti di Marte opposto è stata una benedizione. Chi è stato male negli ultimi mesi registra un’ottima ripresa. È l’amore ancora un po’ sotto pressione e sottoposto a delle prove.

SCORPIONE: Luna in opposizione. Ci sono dei lavori da fare? Devi forse riorganizzarti. Il cielo è molto favorevole ai sentimenti e i segni con cui vai meglio sono Capricorno, Pesci e Vergine.

SAGITTARIO: Giove è in opposizione, ma Mercurio porta nuove conoscenze. Succede quindi che non tutti coloro che ti stanno intorno sono davvero amici: attento a giudizi arbitrari e colpi bassi. Cerca di mantenere la calma.

CAPRICORNO: c’è un una bella differenza con gli ultimi periodi, perché Venere nel tuo cielo porta fascino, positività e determinazione. Anche Marte se n’è andato dall’opposizione e adesso devi recuperare. La Luna oggi è favorevole e può regalarti un po’ di serenità. Sul lavoro sei sempre il meglio.

ACQUARIO: per te che ami essere chiaro e logico, in questo periodo forse hai a che fare con persone che non ti comprendono. Con questa Luna agitata potresti ritrovarti in mezzo a una bufera

PESCI: più andiamo verso al seconda parte di novembre, meglio sarà. È un momento di riflessione e devi riorganizzarti per portare a termine una grande attività che si concluderà a febbraio 2025, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 novembre 2024. Domani ci sarà un bel recupero, anche se devi stare sempre attento a Mercurio opposto che fa spendere soldi.

