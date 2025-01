Grande recupero dell’Acquario per questo fine settimana, mentre il Capricorno si sta preparando a un cambiamento radicale. La Bilancia chiarisca in amore in questi giorni, perché tra poco sarà più difficile. Vediamo come se la cavano gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: intuizioni valorizzate grazie a un buon Giove. Attenzione in amore però! Se c’è qualcosa che non va, agisci tempestivamente, perché da febbraio Venere sarà opposta e tutto ciò che non è emerso finora, verrà a galla. Non accetti l’ipocrisia e adesso dovrai essere chiaro con chi non ha compreso il tuo modo di pensare. Alcuni nativi del segno sono un po’ in pensiero per il proprio stato di salute o per qualcuno che hanno vicino.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2025/ Toro e Vergine iniziano il fine settimana con un ottima Luna

SCORPIONE: l’Oroscopo Paolo Fox di domani rivela una bella posizione della Luna. Sappi però che l’amore non arriva se non lo cerchi e chi è single da tempo potrà mettersi in mostra.

SAGITTARIO: se hai un’idea da sviluppare, non abbandonarla. È possibile che tu stia aspettando una risposta a una richiesta e che tu non abbia avuto ancora riscontri, l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2025 è certo che la primavera ti regalerà la soluzione. Venere è ancora opposta e se ti annoi in coppia, cerca di reagire. Gli incontri più interessanti per i single si avranno da febbraio!

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 gennaio 2025/ Il Cancro vola in amore e il Leone si prepara a vivere emozioni

CAPRICORNO: le tue intuizioni sono sempre brillanti, ma è possibile che possa cambiare ambiente o ruolo entro pochi mesi. Mercurio nel tuo spazio zodiacale ti regala una buona razionalità. Qualche spesa per la casa.

ACQUARIO: grande recupero in questo weekend dopo 48 ore un po’ critiche. La tua indipendenza che odia il compromesso va comunque riversata su un progetto fruttuoso. Che si tratti della casa o di una condizione sentimentale, sono premiati i progetti di lungo periodo.

PESCI: Stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani c’è un po’ di caos. Non stai tanto bene fisicamente? Stai con la tua famiglia e domani non abboccare alle provocazioni. Ripassa tra qualche giorno che sarà migliore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 gennaio 2025/ Amore a gonfie vele per Scorpione e Acquario, ma la Bilancia...