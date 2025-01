Vediamo cosa svela l’oroscopo di Paolo Fox di domani per Scorpione, Acquario, Pesci e Bilancia in ottica di amore, lavoro, e fortuna. Ma quali saranno i segni al top e quali quelli in difficoltà? Vediamo l’influenza che avranno i pianeti sulla giornata della seconda metà dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: sollecita la risposta a una richiesta che hai fatto. Il difficile transito di Mercurio rivela questioni non chiare e forse anche dal punto di vista fisico avresti bisogno di riposo. Dimentica le delusioni d’amore!

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 gennaio 2025/ La Bilancia pensa al lavoro, rimonta in amore per il Sagittario

SCORPIONE: il cielo è molto favorevole alle relazioni, ma atteggiamenti di diffidenza devono essere abbandonati, perché a volte ti fai travolgere da un insensato pessimismo. Amore al top.

SAGITTARIO: progetti e idee in embrione che da maggio si concretizzeranno. Forse aspetti il via per cominciare qualcosa. Per i sentimenti, la ripresa avverrà dal 4 febbraio, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 gennaio 2025.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 gennaio 2025/ Il Toro è stufo di alcune persone, i Gemelli pensano a un ex

CAPRICORNO: le tue stelle sono buone, ma anche perché accompagnate da una forte determinazione. Ci sono cose da chiarire con un ex e il consiglio è di non perdere tempo nel fissare un appuntamento per discuterne.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani puoi essere franco e sincero con la persona del cuore. Le prossime settimane porteranno vantaggi in tutti gli ambiti della tua vita. È in arrivo un periodo più spensierato.

PESCI: abbiamo visto un finale 2024 difficile e un inizio dell’anno di forza. Sfrutta questa Venere nel segno che ti consente di rafforzare l’amore. News positive per il lavoro!

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 gennaio 2025/ Leone top in amore e la Vergine deve superare una delusione