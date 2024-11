Il Cancro sogna amori che non hanno un senso, ma la settimana parte bene con la Luna nel segno. La Vergine si gode gli affetti della famiglia e il Leone è sempre il più forte. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 novembre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è un periodo molto vivo con la possibilità di fare tante conoscenze. Giove ti consente di avere molte opportunità. Solo l’amore è un po’ distante, anche se non per forza le cose vanno male.

TORO: è il momento di sistemare le cose del passato e trovare nuove strade. Alcuni nativi del segno stanno pensando di prendere una casa in affitto o di acquistarla, anche se la propensione è per l’affitto, perché il Toro vuole muoversi in modo diverso rispetto al passato.

GEMELLI: il transito di Giove nel segno ti porta nuove idee vantaggiose e Marte ti regala tanta energia. In amore, chi non è contento deve chiedersi se ha veramente chiuso con una storia passata, perché altrimenti non si riesce a proseguire.

CANCRO: Venere opposta parla di amori impossibili. In questo momento, le illusioni prevalgono sulla realtà. Tuttavia domani la Luna è nel segno e la settimana sarà ottima!

LEONE: Marte ti rende orgoglioso e pieno di entusiasmo. Con Giove sei davvero forte e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 novembre 2024 ti anticipa che il 21 sarà una giornata molto importante.

VERGINE: è vero che lavoro, carriera e ambizione sono importanti, ma in questo momento il focus è sulla famiglia. Ecco perché i single possono avere delle speranze! Ci possono essere anche delle riconciliazioni se ci sono stati dei problemi con qualcuno.

