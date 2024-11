Luna opposta per il Toro che oggi è un po’ polemico con gli altri, il Cancro è molto concentrato sul lavoro e così la Vergine che però ha Venere che la spinge a occuparsi dell’amore. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: anche oggi le stelle sono favorevoli al tuo segno con Mercurio favorevole. Le idee sono ottime e forse solo i sentimenti vanno protetti. La maggior parte delle relazioni deve semplicemente essere più curata, magari vedendosi di più.

TORO: un momento di riflessione con la Luna in opposizione. C’è qualche difficoltà nelle relazioni in generale. Non cedere alla gelosia e alle tensioni eccessive, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 novembre 2024.

GEMELLI: non tutto è perfetto perché con Mercurio opposto devi guardarti da avversari di vario genere. Il successo arriverà e anzi, c’è già chi, grazie a Giove nel segno, ha avuto belle occasioni. Dicembre sarà più favorevole all’amore.

CANCRO: il cielo è più illuminato per quanto concerne lavoro, esami e tutto ciò che è concreto. Entro marzo di prossimo anno potrai avere stelle molto favorevoli per tutte le tue attività. Nei sentimenti forse non sei riuscito a perdonare un’offesa.

LEONE: hai una grande forza in ogni ambito della tua esistenza. Sul lavoro c’è chi accetterà una nuova opportunità oppure chi abbandonerà un progetto che è troppo difficile da gestire o comporta troppi rischi. Puoi liberarti da un peso, con questo cielo.

VERGINE: è un momento di grande verifica per ciò che andrai a fare in futuro. Sono già state molte le trasformazioni, da giugno. Venere in questa fase ti spinge a occuparti prima del piacere e poi del dovere. In questo momento curare l’amore e gli affetti è la cosa più importante.

