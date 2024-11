Giornata ancora un po’ tesa per l’Ariete, Cancro e Vergine, a causa del perdurare dell’opposizione della Luna. Il Toro è preso dall’amore e il Leone sta pensando di lasciare un incarico a favore di qualcosa di meglio. Di seguito, i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: c’è un po’ di tensione che si riversa in famiglia e tra genitori e figli. Niente di esagerato, perché hai la fermezza giusta e sai come risolvere le situazioni. Tuttavia, con questa Luna, ci vuole un po’ di cautela.

TORO: c’è questa forte ondata di emozioni che diventa passione amorosa. Il cielo aiuta anche le decisioni prese sul lavoro, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 novembre 2024.

GEMELLI: arrivi da un weekend in cui hai discusso molto. Dovresti cercare di liberarti proprio di persone che non agevolano il tuo percorso. Domani la giornata è favorevole per appuntamenti che contano.

CANCRO: è per caso finito un amore? Oppure, in queste giornate ci sono distanze fisiche o psicologiche da accorciare? Chi convive vive qualche tensione in casa. Al contrario, sul lavoro le novità sono molto interessanti.

LEONE: se il tuo ottimismo è minato da qualcosa, probabilmente si tratta di situazioni vecchie che ti hanno logorato. Recupera il desiderio di andare avanti, mettere in campo nuovi progetti, vivere l’amore e ci saranno sfide da vincere in vista.

VERGINE: hai vissuto momenti non semplici e domani dovresti farti scivolare le cose addosso. Se c’è un viaggio di lavoro o hai degli appuntamenti importanti, è meglio concludere tutto entro il 29.

