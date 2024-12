Il club del fine anno con “pochi ma buoni” comprenderà certamente la Bilancia, mentre lo Scorpione e i Pesci chiudono in bellezza, nonostante le tante difficoltà. Scopriamo i dettagli per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: vorrai stare con poche persone intorno a Capodanno e quindi vorrai frequentare le persone a cui tieni di più. Non devi preoccuparti e fare progetti per il futuro. Cerca di curare la forma fisica.

SCORPIONE: ottima capacità di comprendere chi hai davanti e di capire come agire se hai una relazione complicata. Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 dicembre 2024 è di attendere i giorni successivi dopo la Befana, perché avrai diversi pianeti favorevoli e un amico/a potrebbe diventare qualcuno d’importante.

SAGITTARIO: è possibile che non tu non sia riuscito in tutti i tuoi intenti con Giove opposto, il quale rappresenta uno stop, una fase di monitoraggio che riguarda il tuo lavoro. Tuttavia sei circondato da persone che ti vogliono molto bene. Le relazioni affettive in famiglia sono illuminate da queste stelle.

CAPRICORNO: finalmente gennaio proteggerà il lavoro e i soldi e finalmente le tue ambizioni saranno gratificate. Capodanno sarà baciato da una Luna nuova da prendere in considerazione!

ACQUARIO: se è già arrivato un sentimento farai persino progetti impegnativi. In ogni caso le emozioni sono al top e intorno al Capodanno vivrai belle sensazioni.

PESCI: il lavoro va curato. Ci saranno bei cambiamenti! Il suggerimento era di non alimentare polveroni e di attendere l’8 gennaio: per la fine dell’anno sarai pervaso da belle emozioni e potrai recuperare anche in amore.