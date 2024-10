Una Luna più clemente rende più quieto il Cancro che ragiona meglio in amore. Ariete e Toro dovrebbero dedicare la domenica al relax totale, mentre il Leone pensa solo al lavoro. Vediamo i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la giornata di domani andrebbe dedicata agli hobby, al rilassamento: le stelle consigliano di non stancarsi troppo, anche se sappiamo che non è facile, con Marte in opposizione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2024/ Una domenica all'insegna dell'eros per Scorpione e Pesci

TORO: la Luna è ancora opposta e tutto ciò che non è impellente andrebbe rinviato. Speriamo che ci sia un approccio più fiducioso all’amore, si augura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2024.

GEMELLI: domani il cielo ti invita a parlar chiaro e a contattare qualcuno che potrebbe aiutarti a realizzare una bella idea: Giove ti sostiene!

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Venere è opposta al Toro e Marte all'Ariete: weekend teso

CANCRO: in questo weekend puoi schiarirti meglio le idee, anche se hai avuto qualche crisi sentimentale. In questa fase qualche nativo del segno potrebbe voler tornare indietro, anche perché lo scorso mese è stato piuttosto difficile dal punto di vista dei rapporti. Adesso le acque sono più calme.

LEONE: dopo un po’ di delusioni passate, adesso sei determinato a vincere. L’amore non è al centro dei tuoi pensieri perché devi risolvere una problematica lavorativa.

VERGINE: siamo in un interregno in cui devi cercare di stare a galla. Non tutto ciò che desideravi l’hai ottenuto, con Giove dissonante, ma ci sono molte occasioni nel prossimo futuro per ritrovare tranquillità. Non considerare i sentimenti come secondari nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Una Luna passionale che non coinvolge Acquario e Sagittario