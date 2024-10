Una bella domenica da dedicare all’amore e alla passione per lo Scorpione e i Pesci, mentre l’Acquario deve evitare i conflitti col partner e la Bilancia rifuggire la noia. Di seguito, gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Sole e Mercurio nel segno, Giove favorevole: sono tutti elementi che ti permettono di ottenere una vittoria. Devi evitare assolutamente di annoiarti, specialmente in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Venere è opposta al Toro e Marte all'Ariete: weekend teso

SCORPIONE: grazie a Venere nel tuo spazio zodiacale, le settimane a venire sono molto impegnative. Ottobre è molto positivo e con il Sole che tra poco arriverà nel tuo segno ci sono belle novità, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2024.

SAGITTARIO: sei esuberante e ottimista, però stai attento che il solo entusiasmo non è sufficiente per avere un risultato. Cerca di essere il più concreto possibile.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Una Luna passionale che non coinvolge Acquario e Sagittario

CAPRICORNO: Marte opposto ti fa arrabbiare perché tutti i giorni ce n’è una. Tuttavia non prendertela per cose che non ti competono, perché hai la tendenza a preoccuparti anche per le problematiche degli altri.

ACQUARIO: non è il momento di fare il bastian contrario, soprattutto in amore: c’è troppa conflittualità e le stelle sconsigliano di gettare all’aria una relazione.

PESCI: stelle molto favorevoli. Chi vuole può dedicare la giornata di domani all’amore passionale oppure a rappacificarsi se, di recente, ci sono state persone con cui hai avuto conflitti. Migliora anche la forma e il benessere mentale.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024/ L'amore è il punto di forza del Cancro, mentre il Toro...