Tante piccole anticipazioni sull’inizio del prossimo anno che sarà ottimo per Gemelli e Cancro, i quali devono prepararsi fin da ora. Per adesso è sempre fortissimo il Leone, mentre la Vergine deve attendere il 2025. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 dicembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sei caricato a molla! Tutta questa energia ti mette in moto per fare un sacco di cose. È probabile che tu ti sia anche preso la responsabilità di un incarico impegnativo, ma è tutto pane per i tuoi denti. Ti stai mettendo in gioco e gli incontri sono interessanti.

TORO: sei libero di agire come vuoi e la tua comunicazione è efficace. Inoltre non è escluso che tu possa fare delle cure di bellezza per essere fisicamente al top: sei governato da Venere e quindi ami l’estetica, lo stile e ci tieni al tuo aspetto esteriore.

GEMELLI: cerca di essere aggiornato per le questioni professionali poiché, dopo la prima settimana del prossimo anno, ci sarà un netto recupero, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 dicembre 2024. Questa è una fase più riflessiva che attiva, ma puoi consolarti con l’amore perché da domani Venere sarà eccellente.

CANCRO: la tua intraprendenza è in crescita e il 2025 sarà un anno di grande importanza con Giove nel tuo spazio zodiacale. Devi però prepararti in anticipo se ci sono persone o situazioni rilevanti, non fartele scappare. In amore, ci sarà chi allenterà del tutto la timidezza!

LEONE: sei stato in mezzo a un polverone, con chi probabilmente ha provato a stopparti oppure hai cambiato ruolo. Tutto ciò non ha scalfito il tuo successo e più sei in lotta e ti liberi da zavorre, meglio sarà. La vittoria è tua e gli ostacoli ti rendono ancora più forte.

VERGINE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sei tra i segni che vedranno progressi dopo l’8 di gennaio, per cui dicembre non è del tutto attivo. Si possono fare delle cose ma spesso non riesci a fare tutto ciò che vorresti e programmare la tua vita diventa complesso. Navighi a vista: ascolta il tuo istinto.

