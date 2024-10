Ariete, Toro e Leone sono reduci da un weekend nervosissimo, ma il lunedì nasce con una Luna migliore. I Gemelli non pagano pegno perché protetti da Giove. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 ottobre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: hai trascorso un weekend turbolento ma domani, per fortuna, la settimana comincia con la Luna favorevole. Sei libero nel progettare e nell’agire in ogni situazione, ma con Marte dissonante devi usare molta cautela.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2024/ Gemelli i più fortunati con Giove nel segno, ma la Vergine...

TORO: anche tu hai avuto la Luna in opposizione nel weekend. Speriamo ti sia rilassato, perché l’amore è sempre sotto tiro.

GEMELLI: l’estate è stata decisamente complessa, ma devi decidere di allontanarti da situazioni che non hanno più motivo di essere, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 ottobre 2024. Le nuove conoscenze sono molto favorite.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2024/ Una domenica all'insegna dell'eros per Scorpione e Pesci

CANCRO: i sentimenti sono fondamentali nella tua vita e adesso sono favoriti dal transito di Venere in Scorpione. È un momento importante per consolidare un’amicizia o prendere decisioni per la coppia.

LEONE: nel weekend hai vissuto una piccola défaillance fisica o forse sei arrabbiato con chi ce l’ha con te perché forse non digerisce i tuoi successi ottenuti finora. Un po’ di cautela nelle relazioni in generale è richiesta.

VERGINE: senti il bisogno di ricevere affetto, di stare con la famiglia e, in qualche caso, di sentirti protetto. Ci sono questioni ingarbugliate da risolvere in tanti campi e hai voglia di un supporto morale.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Venere è opposta al Toro e Marte all'Ariete: weekend teso