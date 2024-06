Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2024/ I Gemelli sono sul trono dello zodiaco, ma c’è un recupero generale

Il weekend nasce con la Luna in Ariete e questo significa che è a favore del Leone che inizia un recupero importante. Anche Toro e Scorpione sono segni che avranno di più nel mese di giugno, mentre chi deve pazientare ancora una settimana è il Sagittario.

Gemelli, tanti pianeti nel tuo segno e oggi anche la Luna è favorevole. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il 5, 6 e 7 giugno saranno giornate molto importanti: il 6 avrai un novilunio incredibile e, anche se non risolvi i problemi della tua vita in un attimo, però avrai certamente un grande sostegno dalle stelle. Se finora hai atteso che una persona tornasse e dicesse cose che ti saresti aspettato, adesso ne farai tranquillamente a meno. Potrai quindi avere la forza di cambiare la tua esistenza scartando ciò che non funziona più. Se non sei stato bene, potrai trovare il giusto specialista che ti aiuterà a risolvere un acciacco.

Sagittario, attenzione alle controversie. Venere migliorerà dalla metà di giugno, tuttavia in questi giorni sei un po’ troppo intollerante. Potresti essere sincero fino a essere brutale oppure usare un sarcasmo che non viene gradito e metterti così qualcuno contro. Sarà difficile restare zitto, ma ciò che dici potrebbe essere criticato: sai di essere nel giusto, ma in questo momento sarebbe meglio andarci piano, almeno fino al prossimo weekend, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, il caos ha dominato il mese di maggio, mentre giugno sarà di grande recupero. Se attendi un ritorno avrai buone nuove, se vuoi incontrare qualcuno di intrigante, sarai favorito e se devi risolvere problemi familiari o legali, avrai più chance. Potresti anche risolvere un tuo personale malessere fisico, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, questi sono giorni tumultuosi: vuoi cambiare tutto! Vorresti anche tagliare qualcosa e dire tutto ciò che non hai mai detto finora. Questo è un weekend in cui si può chiarire tutto definitivamente. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia solo di fare attenzione all’impulsività, perché rischi di fare anche danni con le persone che ti circondano. Le stelle ti incoraggiano se vuoi completare un progetto entro l’estate.

Toro, i cambiamenti sono stati tanti e sei pronto ad affrontare novità. Grazie al transito di Giove che è rimasto molto tempo nel tuo segno, sei riuscito a capire che alcune persone forse non erano poi così valide. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, un segno che, come il tuo, trova conforto nella routine, non è facile tagliare i ponti. Il weekend si chiude comunque bene e giugno sarà un mese che darà di più.

Leone, sei attratto dalle persone particolari e ami le sfide, tuttavia a maggio forse non è andato tutto per il verso giusto in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. A giugno dovrai mettere in campo la tua diplomazia: approfondisci le relazioni che funzionano e tralascia quelle per cui non ne vale la pena. Oggi la Luna è in buon aspetto e Sole e Venere sono intriganti: puoi ripartire bene!

