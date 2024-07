Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2024/ Venere è ufficialmente in Leone: chi è più fortunato in amore?

Luna in Bilancia, opposta all’Ariete e favorevole all’Acquario. Con Venere da poche ore in Leone, i segni di fuoco possono pensare di ufficializzare un rapporto. La Vergine ha tante spese e i Pesci affrontano difficoltà che però sono illuminate dall’amore. Vediamo il dettaglio dei segni.

Ariete

Oggi la Luna è opposta e potranno esserci delle tensioni o dei ritardi: sii prudente e, questa sera, fai attenzione in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko di oggi 12 luglio 2024/ Vantaggi sul lavoro per la Bilancia, Pesci in recupero

Toro

Nonostante le difficoltà riesci a essere “sul pezzo”. Tante cose sono cambiate dal 2023 e adesso ti tocca comprendere chi è amico e chi non lo è. Venere è opposta, per cui è probabile che molti nativi del segno saranno attenti nel comprendere cosa non funziona negli angoli bui di una relazione contrastata, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale 14-20 luglio 2024: le previsioni di Mauro Perfetti/ Periodo al top per i Capricorno!

Gemelli

Questa bella Luna va a unirsi a Giove e le relazioni sono incentivate. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il weekend sarà favorevole all’amore. Anche chi si è separato da poco o vuole incontrare persone nuove, sarà ben disposto ad aprirsi.

Cancro

Oggi la giornata nasce con la Luna storta, ma non ci sono grosse problematiche, perché non c’è niente che ora possa minare la tua crescita, quella che l’Oroscopo di Paolo Fox ha già preannunciato e che ti vedrà privilegiato il prossimo anno, con Giove nel segno. Tuttavia in questa giornata ci sono cose da chiarire e sarebbe meglio non innervosirsi troppo.

Oroscopo settimanale 14-20 luglio 2024: le previsioni di Mauro Perfetti/ L’amore sorride ai Toro…

Leone

Venere è ufficialmente entrata nel tuo segno e questo ti fa parlare, essere molto sincero e aperto all’amore. Favorite anche le nuove conoscenze e puoi liberarti da un peso. A livello fisico c’è qualcuno che ha avuto un calo già da maggio e adesso però sarà più semplice risolverlo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Il focus di questa fase è il lavoro e le questioni pratiche: Giove in dissonanza parla di prove sperimentali e inizi particolari che possono anche comportare dei rischi. Per l’more, l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che entro agosto tornerà in auge.

Bilancia

Questa Luna nel segno può portare un vantaggio per chi vuole andare avanti facendo nuove scelte e dimenticare tristi trascorsi. Nuovi percorsi che possono anche essere un po’ rischiosi, ma non devi ascoltare cosa pensano gli altri, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Nel weekend la Luna sarà nel segno e domenica sarà la giornata più favorita, mentre lunedì porterà intuizioni fruttuose ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è un’attività che ti piace o qualcosa che vuoi sviluppare, per questo autunno, vai avanti!

Sagittario

In questo momento c’è ammirazione nei tuoi confronti, grazie a Venere favorevole. Questo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, significa che in amore puoi fare grandi scelte, per cui se hai già una storia potrai ufficializzarla, mentre se sei solo potrai fare incontri intriganti. Sul lavoro però fai attenzione, perché potresti fare passi falsi: Giove ti ha avvisato.

Capricorno

Hai già avuto molto recentemente, a fronte di un impegno costante. Oggi c’è un piccolo calo energetico: prenditi una pausa, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. La domenica sarà più favorevole.

Acquario

Nuove possibilità lavorative date da Giove. Ci sono da fare spese per dei guasti o per la casa e l’amore è un po’ teso, con Venere in opposizione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

È il momento di scegliere nuovi percorsi, anche in amore. Spesso ti senti solo nel fronteggiare tante problematiche e le spese sono di più, tuttavia, con Saturno nel segno, è possibile vivere delle belle emozioni: sei un romantico e nel weekend potrebbe nascere qualcosa nel tuo cuore, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA