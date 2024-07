Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2024/ Una giornata con la Luna storta per i Pesci, Leone e Ariete volano

È un cielo di recupero per molti segni che hanno avuto un paio di mesi non proprio esaltanti. Potranno quindi riprendersi il Toro, il Sagittario e soprattutto il Leone che ha già Mercurio nel segno che molto presto sarà raggiunto da una bella Venere. Proprio questo transito complicherà invece la vita senrimentale a Cancro e Pesci. Scopriamo tutti i dettagli di seguito.

Ariete

Il tuo è un cielo importante con Venere passionale e Mercurio che ti dà tanta forza. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, entro la metà di luglio, molti nativi del segno faranno una scelta importante che riguarda i sentimenti, per l’amore e la famiglia. Gestirai le cose con molta più facilità e per chi ha progetti importanti imballo potrà proseguirli con successo.

Toro

Ti scoprirai migliore: avrai pensato di non farcela in alcuni momenti del passato, ma adesso stai decisamente meglio, perché sei consapevole di aver superato dei grandi ostacoli. Spesso ci concentriamo su ciò che abbiamo da affrontare, ma non ci ricordiamo delle montagne che abbiamo già scalato: hai accumulato una grande esperienza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

L’Oroscopo di Paolo Fox parla di revisione delle finanze che andranno un po’ ridimensionate, con Saturno dissonante. Sei anche in fase di sperimentazione: potresti aver iniziato da poco un lavoro, ma non sai bene come andranno le cose. L’amore torna in auge!

Cancro

Per pochi giorni ci sarà ancora Venere nel tuo segno che ti consentirà di accumulare audacia, maturità, concretizzazioni e voglia di amore. Quando ci sono le delusioni sentimentali è facile chiudersi a riccio, ma l’Oroscopo di Paolo Fox incoraggia coloro che sono soli da tempo a rivelare il proprio lato passionale.

Leone

Così come maggio e giugno sono stati due mesi preparatori, questo sarà il mese della vittoria. Mercurio è nel tuo segno e parla di idee di successo di perspicacia e potrai anche fare delle cose divertenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

C’è un po’ di nervosismo oggi, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, forse per qualche ritardo di consegne o per colpa di chi ti circonda. Ci sono tante cose da sistemare e, come spesso accade, l’organizzazione di tutto è sempre in capo a te, mentre vorresti essere aiutato, magari proprio da coloro che in teoria ti vogliono bene.

Bilancia

Siamo ancora un po’ in alto mare, ma l’Oroscopo di Paolo Fox di invita a guardare avanti e ti ricorda che a volte il tuo senso di giustizia non sempre viene seguito dagli altri. In amore non c’è ancora molta chiarezza.

Scorpione

Venere è ancora positiva: sfruttala in tempo, perché dall’11 entrerà in Leone e diventerà opposta. Se ci sono cose da dire, meglio accorciare i tempi. Marte opposto ti stressa un po’ sul lavoro, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Questo mese garantisce successo e ti libererai anche dalle difficoltà vissute a giugno che hanno visto tante polemiche. Recupererai anche dal punto di vista della salute, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

I pianeti opposti hanno messo una specie di muro tra te e gli altri e quindi potrebbero esserci delle diatribe. Ultimamente ti sei sentito anche messo da parte e questo non è gradito a un segno che sa dare sempre il massimo. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di dedicarti di più all’amore.

Acquario

Cerca di limitare il tuo desiderio di libertà, altrimenti rischi di mandare all’aria cose e persone, pentendoti subito dopo per ciò che hai combinato. Stai attento ai soldi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

La Luna è in opposizione e ci sono delle controversie da sanare. Potrebbero esserci complicazioni che arrivano da fuori. C’è chi contesta i tuoi risultati: chi ha ragione, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Almeno per oggi, se puoi, cerca di non stressarti troppo.











