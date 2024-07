Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2024/ È la settimana di Venere in Leone: per chi è “litigarello” l’amore?

Una settimana che si apre bene per i Gemelli, il Cancro e il Leone. Lo Scorpione è un po’ imbufalito, così come l’Acquario e i Pesci che mal sopportano una Venere che sarà, a breve, opposta. Vergine e Capricorno risalgono la china. Scopriamo tutti i dettagli dei segni di seguito.

Ariete

Il cielo si è rasserenato e l’Oroscopo di Paolo Fox aveva già parlato di eventi, soprattutto in amore, con matrimoni e convivenze che sono ora sono molto favoriti. Anche il lavoro offre più opportunità.

Non ascoltare le malelingue e chi ti critica troppo, perché probabilmente sono invidiose.

Toro

È il momento di trasformare il tuo lavoro in qualcosa di differente. C’è un po’ di tensione nelle relazioni sentimentali e dovrai sopportare un po’, soprattutto se c’è un ex, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

La settimana si apre subito con tanta energia e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che molti nativi del segno abbiano il desiderio di ripartire per dare una svolta alla propria vita. Se ti annoi è un disastro per un segno come il tuo e addirittura c’è che interrompe le vacanze per rimettersi al lavoro: cerca di impegnare la mente.

Cancro

Tutte le cose pratiche sono favorite ed è come se questo cielo volesse riscrivere la storia della tua esistenza. Anche i sentimenti sono favoriti e le relazioni nate da poco avranno ottime prospettive in questo mese di luglio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Tra pochissimi giorni arriva Venere nel tuo segno, mentre Giove e Marte sono già favorevoli: è un cielo che offre molte occasioni e che ti gratifica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha in ballo una bella sfida può prepararsi per bene e la vincerà certamente, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Ti sei lasciato alle spalle rapporti che non funzionavano più, hai voluti dimostrare che vali anche scomparendo improvvisamente, affinché qualcuno si rendesse conto della tua importanza. Gli impegni sono tanti e a volte sono pesanti: evita di non strapazzarti troppo fisicamente, è il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Il cielo di luglio è decisamente migliore di quello del mese scorso, anche se devi cercare ancora di mantenere la calma. Man mano che ci avviciniamo alla seconda metà del mese sarai sempre più forte. Allontana dalla tua vita chi ti ha deluso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Non ti crucciare per tutto, perché questo mese di luglio potrebbe creare qualche dubbio in amore. Le coppie insieme da tempo o che hanno già attraversato una crisi sono avvisate, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Sei sempre pronto all’azione e a lanciarti in sfide avventurose e impossibili, tuttavia con Giove opposto devi stare attento: non si tratta di essere bloccati, ma il pianeta di chiede di valutare bene quali siano realmente le tue possibilità. Lanciarsi in nuove imprese è quindi possibile, ma bisogna scegliere bene, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Tra poco Venere non sarà più opposta e quindi anche l’amore può riprendersi. È vero che fai bene le cose da solo, tuttavia non ce la fai a fare tutto e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu abbia bisogno di un aiuto.

Acquario

L’amore è un po’ glaciale e sarai ipercritico con l’arrivo di Venere in opposizione. Sul lavoro potresti essere tentato di cambiare gruppo, mansione o collaborazioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Non raccontare troppo di te a persone che non sono corrette, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: scoprire le carte va bene, ma con chi sai essere affidabile. Cerchi concretezza in amore e non ti bastano più le parole.

