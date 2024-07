Oroscopo Paolo Fox, settimana 7-14 luglio 2024/ Da Ariete a Vergine: Leone vincente, problemi legali per Toro

Dall’oroscopo della settimana dall’7 al 14 giugno 2024 di Paolo Fox dei primi sei segni dello zodiaco si scopre cosa prevedono le Stelle per i segni che vanno da Ariete e Toro. Nelle sue previsioni il noto astrologo si è concentrato soprattutto su amore, lavoro e fortuna.

ARIETE: Segno che non deve rimanere chiuso in casa. Sono in arrivo dei soldi proprio nella seconda metà del mese. Non devono remare controcorrente. Entro il 17 dovranno prendere una decisione molto importante per il lavoro. A lavoro renderai molto di più rispetto alle settimane precedenti, dove sei stato quasi in standby. Per l’amore, però, c’è ancora tempo.

TORO: Segno che dovrà affrontare delle dispute personali o legali. Stando all’oroscopo della settimana di Paolo Fox per i liberi professionisti sarebbe il caso di chiedere un piccolo aiuto. Alcune scelte di lavoro andrebbero riviste. Quasi tutta la settimana scorrerà senza alcun intoppo: da venerdì però ci sarà un cambio di rotta, quindi goditi i giorni fino a giovedì.

GEMELLI: Segno che ha Giove nel segno quindi possono valutare le proposte professionali con più attenzione. La situazione economica non riserva particolari sorprese negative. Un progetto non quadra. Se prima il tuo desiderio era uscire e divertirti, adesso preferisci la pace e la serenità di casa tua.

Continua con i restanti segni dello zodiaco, Cancro, Leone e Vergine, l’oroscopo della settimana dall’7 al 14 luglio di Paolo Fox, incentrato soprattutto su amore, lavoro e fortuna.

CANCRO: È il segno che vuole certezze sul piano lavorativo e già alcuni hanno battuto i pugni sul tavolo per ottenere ciò che si spetta. Sarà messo alla prova soprattutto nel fine settimana. Il mood delle settimane scorse si amplifica e ti mette al top della classifica dei segni: hai tutti i pianeti in tuo favore, cosa vuoi di più?

LEONE: Segno che può mettersi alla prova sul lavoro, ma mentre alcuni non sono sicuri di vincere una sfida altri la vogliono vincere a tutti i costi. La situazione, però, dovrebbe migliorare al più presto. Mercurio già dalla scorsa settimana ha contribuito a far riaccendere la tua mente, ma questa settimana sarà irrefrenabile. Hai sete di conoscenza.

VERGINE: I nati sotto questo segno non devono sottovalutare certe proposte. Alcune questioni dovrebbero essere messe in chiaro e soprattutto non devono esitare a farsi avanti. Questa settimana non hai assolutamente voglia di dedicarti al tuo solito perfezionismo: lascia un po’ andare.

