Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2024/ Il responso delle stelle per tutti i segni zodiacali: top o flop?

In questa domenica, la Luna è ancora in Cancro, tuttavia la novità del giorno è l’ingresso di Marte in Toro. Il pianeta è simbolo di dinamismo, ma anche di aggressività e rende grintosi alcuni segni, come il Toro e il Capricorno, e ansiosi altri, come Leone e Scorpione. Come reagiscono anche gli altri segni?

Ariete

Molte competizioni si sono aperte recentemente e stai sfidando anche te stesso, cercando di superare i tuoi stessi limiti e magari di accettare anche qualche situazione che non gradivi in passato, pur di fare un cambiamento. Se stai pensando di incontrare qualcuno, questa prima metà del mese è molto favorevole, con Venere e Sole molto positivi, rimarca l’Oroscopo di Paolo Fox. Solo oggi la Luna è opposta e possono esserci delle ansie, ma è normale: se hai deciso di trasformare tutto della tua vita, ogni tanto ci sarà qualche ostacolo.

Toro

Questa situazione di grande rivoluzione ha a che fare anche con l’amore. Dal 17 molte situazioni torneranno favorevoli e oggi Marte entra nel tuo spazio zodiacale: potrà provocare della collera sopita, ma servirà ad allontanare definitivamente persone e situazioni che non vale più la pena di sostenere. Se non è già accaduto, potresti essere già uscito da un certo entourage, e potrai capire se qualcuno si è rivelato falso con te. Tutte le ombre sono state illuminate e la verità nuda e cruda è emersa, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Il tuo scopo nella vita è l’innovazione e la creatività e sei anche molto curioso. Molti nativi del segno, in questo momento della loro vita, si innamoreranno di qualcuno con cui condividono una sorta di trasformazione interiore che regala l’occasione di essere meno duri con sé stessi e più aperti verso gli altri, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: condizione ideale per chi si è separato. La fantasia è sostenuta da Giove nel tuo spazio zodiacale che, in astrologia, simboleggia anche la fertilità.

Cancro

Tra poco ci sarà Venere nel tuo segno: non si deve aspettare proprio il 17 per esporsi in amore, ma le relazioni saranno protagoniste e per qualcuno potrebbe esserci il ritorno di una vecchia conoscenza. Le emozioni sono molto importanti per un segno come il tuo che non può pensare solo al lavoro. Potresti addirittura approfondire delle situazioni che avevi superficialmente trascurato in passato e un progetto potrà ripartire, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Successi e tante conquiste. Dipende chiaramente dalla tua situazione di partenza, ma in ogni caso tutto viene favorito, anche l’amore: Venere è davvero splendente e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che chi è rimasto senza amore lo possa ritrovare al più presto. Marte da oggi è opposto e provocherà qualche ansia che per il Leone è normale, perché si mette sempre in competizione.

Vergine

Non arrivi da giorni facili e nonostante la tua capacità di far buon viso a cattivo gioco, emotivamente sei abbastanza abbattuto: perché ti sei speso in situazioni un po’ strane oppure perché hai ricevuto un incarico difficile, prendendo una decisione che ti cambierà l’esistenza. La Vergine si trova spesso a un bivio, perché anche se è dedita al lavoro, tiene molto alla famiglia e non vuole cedere troppo tempo ai doveri, penalizzando l’amore. Saturno contro parla di seccatori o antagonisti da cui allontanarsi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

È un cielo un po’ nervoso, perché è probabile che tu stia attendendo una risposta o l’esito di qualcosa. L’Oroscopo di Paolo Fox avverte tutte le coppie che hanno avuto delle problematiche o degli ex da gestire (ma anche nella professione, se ci sono dei colleghi che non sono proprio dalla tua parte) del fatto che la seconda parte di giugno sarà più conflittuale: cerca quindi di risolvere ciò che non funziona adesso. Giove favorevole porta delle buone risposte!

Scorpione

La Luna in questa domenica è a favore, però Marte da oggi comincia un transito dissonante. Questo è’ quindi un momento in cui cerchi una rivalsa dopo un maggio che ha creato qualche difficoltà: non necessariamente negativa, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, se hai iniziato una dieta o hai fatto dei sacrifici, adesso sei più tranquillo. Venere arcigna a maggio va via via quietandosi e l’amore recupera.

Sagittario

I transiti dei pianeti in opposizione hanno creato un divario tra ciò che dici e ciò che percepiscono gli altri. Potresti anche essere passato dalla parte del torto solo perché hai detto qualcosa in modo sbagliato. C’è poi chi vorrebbe avere più credito, ma non è questo il momento di puntare i piedi: cerca di essere tranquillo, perché l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che dovrai aspettare la fine di giugno per rivedere accordi in modo vantaggioso. Vale anche per i sentimenti.

Capricorno

Entro la metà del mese avrai una bella vittoria e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in questi giorni molti nativi del segno non stiano chiudendo occhio, perché sono tanti gli impegni. Probabilmente non ti fidi granché di chi ti circonda: attento ad avversari non molto onesti. Marte però, da questa domenica, torna favorevole e ti regala una bella determinazione.

Acquario

L’amore è il focus del tuo cielo: anche chi vive una relazione complicata si muoverà per migliorarla. I legami che nascono in questo momento sono molto validi, anche per delle prospettive future. Il lavoro ti sorprenderà con delle trasformazioni che potranno essere molto fruttuose, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Giove in opposizione riporta a galla qualche problema finanziario o legale, oppure un ritardo nella firma di qualche contratto. Le coppie insieme da molto tempo cerchino di non agitare troppo le acque, perché ci si infiamma subito: è un periodo un po’ provocatorio, per cui le polemiche sono dietro l’angolo, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.











