Luna in Gemelli che sconquassa i segni d’acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, tuttavia sono sussulti passeggeri, perché Venere è ottima per questi segni, soprattutto dal prossimo mese. La Vergine fa il pieno di pianeti ed è molto attiva. Vediamo il dettaglio segno per segno.

Ariete

Dovresti esserti accorto di trasformazioni significative e a febbraio c’è anche chi non è stato bene. Tuttavia , in qualunque situazione ti trovi, sei in grande recupero e, in queste giornate sei molto coraggioso. I sentimenti dettano le loro regole, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Finalmente il cielo inizia a migliorare anche se ci sono ancora da sistemare questioni di lavoro. Mercurio è favorevole per poche settimane, quindi prima di andare in ferie dovrai forse mettere delle cose in chiaro per capire come organizzarti dall’autunno in poi. Attendi agosto prima di prendere decisioni definitive, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Marte, Giove e oggi la Luna nel segno: che cielo appassionato! Forse c’è un po’ di agitazione perché fare tutto ciò che vorresti non è possibile, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Per quanto riguarda i sentimenti: chi ha chiuso un relazione, adesso cerca solo relazioni part-time e chi invece è in coppia vorrebbe intensificare la relazione.

Cancro

Sei in un momento di forza. l’Oroscopo Paolo Fox ricorda che il tuo è un segno che è timido solo di facciata, ma quando crede in qualcosa da portare avanti, come un ideale, è inarrestabile. Se sei single, attendi agosto per avere buone opportunità.

Leone

Sole nel segno e buone idee per risolvere questioni annose, economiche o legali. L’Oroscopo Paolo Fox rammenta che tra gennaio e maggio non tutto è stato facile, anche per il benessere fisico. L’unica problematica del momento potrebbe proprio essere quest’ultimo aspetto. In serata non sarai al top.

Vergine

Mercurio è nel segno e ti dà una mano con i ragionamenti e le idee nuove. Oggi e domani c’è un po’ di confusione perché manca ordine ed è perché qualcuno attorno a te sembra si diverta a creare problemi, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Bilancia

Ottimi Marte e Giove che ti propongono nuove realtà dove esprimere il tuo essere creativo, ma avrai nuove prospettive in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: chi ti ha tradito ormai non deve più essere considerato. È importante ritrovare serenità e solidità interiore.

Scorpione

Luna opposta, per cui attento alle ansie. Non perdere tempo con le vendette, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox, e vai avanti! Per i sentimenti, agosto sarà favorevole.

Sagittario

Tu che alzi sempre un po’ di più l’asticella della sfida, ricordati che non è il momento di strafare, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Per il momento accontentati di ciò che c’è: non tutte le difficoltà possono essere superate, non per colpa tua, bensì per interferenze esterne.

Capricorno

Agosto sarà un mese ottimo per tutte le situazioni: per qualcuno potrebbe riavvicinarsi una grande passione, mentre per altri l’amore potrebbe arrivare all’improvviso, prevede l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario

I cuori solitari devono ancora aspettare che Venere non sia più opposta, mentre Giove a favore porta buone idee e sei molto creativo, per l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci

Non parlare a sproposito e non mostrare il fianco alle provocazioni, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox. Oggi è la giornata ideale per riposarsi, se puoi.