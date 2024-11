Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024: Leone e Scorpione rinascono

Nuova settimana in arrivo e non poteva mancare il consueto spazio dedicato all‘Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024, con diverse sorprese previste un po’ per tutti i vari segni dello zodiaco, non mancheranno novità di ogni genere, cerchiamo di capire meglio nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

GEMELLI: per voi la luce tornerà a splendere dopo un periodo di affanno, dietro la porta potrebbe esserci un nuovo incontro e una grande passione che potrebbe sconvolgere i vostri equilibri.

SCORPIONE: state rifiorendo, novità previste in amicizia per voi, avrete una valida comunicazione di famiglia che vi permetterà di avere un atteggiamento più tranquillo rispetto all’ultimo periodo.

CANCRO: secondo l’Oroscopo settimana potrebbe presto arrivare una sorpresa per voi dal punto di vista sentimentale, potete iniziare a mettere in cantiere una convivenza o addirittura un matrimonio, avete più consapevolezza e facilità di manovra.

Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024, rinasce Bilancia, bene i Pesci

Il periodo di riferimento 11-17 novembre 2024 porterà svariate novità in casa vostra, con tutti i segni pronti a fare i conti con una serie di novità e piacevoli sorprese, l’Oroscopo settimanale ci anticipa che l’amore sarà grande protagonista, ma anche le famiglie saranno al centro, così come le amicizie:

BILANCIA: per voi sono alla porta dei nuovi amori e delle amicizie, sarete presto circondati da persone che non erano mai state nella vostra vita e che sapranno amarvi molto di più rispetto al passato.

PESCI: siete pronti per vivere delle nuove e importanti esperienze, cercate il dialogo con i vostri familiari, potrebbe portarvi a nuove soluzioni, le storie d’amore potrebbero raggiungere un livello più alto.

VERGINE: l’oroscopo settimana vi ricorda di dialogare con i figli e più in generale in famiglia, le coppie sembrano aver ritrovato armonia, molto bene anche le amicizie che vi porteranno nuova energia e voglia di crescere e migliorarvi.