Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024: cosa cambierà nei prossimi giorni

E’ in partenza una nuova settimana e anche gli astri torneranno a fare il loro gioco, l’Oroscopo settimanale ci anticipa che faremo i conti con una serie di novità e sorprese già a partire da lunedì, con il periodo di riferimento 11-17 novembre 2024 che potrebbe riservare dei colpi di scena non indifferenti.

ARIETE: potrebbe calare un po’ il dialogo nella coppia, anche se voi non farete di tutto per sistemare la situazione, le amicizie invece vivranno un bel periodo, presto potrete fare delle conoscenze che si riveleranno importanti.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo settimana potreste ritrovarvi a fare i conti con una riduzione dell’entusiasmo nella coppia, mentre proverete un senso di empatia piuttosto forte con i vostri cari che potrebbe risultare fondamentale, una decisione in amore potrebbe stravolgere tutto.

TORO: sarete molto critici riguardo ad alcuni vostri rapporti, mentre in amore potreste vivere una settimana apatica, i vari tentativi di risollevare le sorti della vostra storia potrebbero risultare inutili.

Oroscopo settimanale 11-17 novembre, nuove sfide in amore per Leone

L’oroscopo settimanale 11-17 novembre si appresta a regalare nuove sfide e stimoli ai vari segni zodiacali, che tra amore e sentimenti si ritroveranno alle prese con curiose avventure da vivere:

LEONE: alcuni di voi potrebbero mandare avanti le relazioni solamente per un senso di necessità, gli incontri per i single non saranno soddisfacenti in maniera totale, potrebbero nascere delle nuove sfide molto presto.

CAPRICORNO: l’amore potrebbe mettervi un po’ alle strette, avete voglia di uno spazio tutto per voi, anche se vorrete molto di più, alcuni di voi potrebbero anche rinunciare a fare o ricevere la corte da qualcuno.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo della settimana l’amore non sarà protagonista nei prossimi giorni, litigi e un atteggiamento più chiuso complicheranno alcuni rapporti, faticherete anche a pensare a voi stessi, non lo riterrete fondamentale per voi.