Cosa prevede l’oroscopo settimanale per i prossimi giorni? Quali saranno i segni particolarmente fortunati e quali, invece, quelli che dovranno usare maggiori attenzioni e cautele? L’influenza della Luna Piena sarà favorevole per alcuni ed in opposizione per altri che tuttavia potranno contare sull’aiuto di Marte. Fatte le premesse iniziali vediamo di seguito le previsioni della settimana da Ariete a Vergine dal 6 al 12 gennaio 2025.

Oroscopo 2025 Simon and the Stars, classifica migliori segni per soldi e affari/ Le finanze sorridono per…

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio 2025: previsioni su amore, fortuna, salute e lavoro

ARIETE: Sul lavoro potrebbero esserci delle preoccupazioni per colpa del transito sfavorevole di Mercurio, più sereno invece il cielo dell’amore e potrai contare sul sostegno di una persona speciale, la fortuna ti sorride mentre infine per quanto riguarda la salute potresti avvertire della stanchezza.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 gennaio 2025/ Fiato corto per i Capricorno, svolta per gli Acquario

TORO: Stando all’oroscopo settimanale fino al 12 gennaio 2025, Marte a favore ti regalerà una bella energia e ti aiuterà nella salute mentre Mercurio, sempre a favore, potrebbe portarti delle buone notizie sul lavoro, Venere, anche lei favorevole, ti aiuta in amore, mentre la fortuna ti sorriderà nelle giornate di mercoledì e giovedì.

GEMELLI: Cielo un po’ problematico e con parecchie complicazioni sul versante dell’amore, Venere sfavorevole accentua le tensioni di coppia. Buone notizie, invece, per quanto riguarda il lavoro e soprattutto la salute mentre le giornate baciate dalla fortuna sono venerdì e sabato.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 gennaio 2025/ Leone ‘incontenibili’, Gemelli baciati dalla fortuna

Previsioni segno per segno, oroscopo settimanale fino a domenica 12 gennaio 2025

CANCRO: Grazie a Venere nei Pesci l’amore sarà favorito, ti regalerà molte emozioni soprattutto se sei single, Mercurio in opposizioni interferisce negativamente nel lavoro ma per fortuna per quanto riguarda la salute potrai contare su Marte e sarai combattivo, domenica la fortuna ti sorride.

LEONE: L’oroscopo settimanale 6-12 gennaio 2025 prevede un ottimo recupero in amore dopo un periodo di forte crisi, ritroverai la tua serenità e stabilità, per la salute Marte ti porta energia e vitalità mentre sul lavoro puoi contare sull’appoggio di Giove che ti invita a pensare in grande, la fortuna ti sorride venerdì e sabato.

VERGINE: Amore tormentato a causa dell’opposizione di Venere, il lavoro è favorito dall’ingresso di Mercurio in Capricorno ed è il momento di fare progetti per l’anno a venire, Marte ti regala energia e salute mentre la fortuna sarà dalla tua parte mercoledì e giovedì.